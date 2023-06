Belgijski nogometni reprezentant Romelu Lukaku je v finalu lige prvakov paral živce navijačem Interja. Ne le, da je zapravljal zrele priložnosti za izenačenje, s katerim bi se finale lige prvakov proti Manchester Cityju prevesil v podaljšek, ampak je celo sam preprečil, da bi se žoga znašla v mreži tekmecev. Njegova usoda pri milanskem klubu ostaja nedorečena, nekateri privrženci Interja so bili po njegovi ponesrečeni predstavi proti Cityju tako razočarani, da so prestopili prag zdravega okusa in temnopoltega napadalca zasuli z rasističnimi zbadljivkami.

Predsednik milanskega Interja Steven Zhang je po porazu z Manchester Cityjem (0:1) spregovoril o usodi Romeluja Lukakuja. Belgijec, zelo navezan na črno-modre, je namreč posojen nogometaš Chelseaja na delu pri milanskem velikanu. Pri Interju, kjer si deli slačilnico tudi s kapetanom Samirjem Handanovićem, je v preteklosti blestel, zlasti v šampionski sezoni 2020/21, v sobotnem finalu proti Cityju pa, čeprav si je priigral več priložnosti, ni znal premagati Edersona. Imel je kar nekaj priložnosti, najlepšo ob izteku rednega dela, ko je iz neposredne bližine z glavo nastreljal brazilskega vratarja v nogo.

HUGE block from Lukaku to deny Di Marco. World class defending. pic.twitter.com/8poZl79XDW — BrickMuse (@BrickMuse) June 10, 2023

Da je bilo njegovo nezadovoljstvo še večje, je v 71. minuti nesrečno blokiral strel Federica Dimarca, ki je tik pred tem nastreljal prečko, nato pa bil blizu izenačenju na 1:1. Tako je po vodi splavala še ena priložnost za zadetek Interja, Lukaku, ki je vstopil v igro v 57. minuti, pa je postal nesporni prvi osmoljenec finala. City je le zadržal mrežo nedotaknjeno in postal evropski prvak.

Lukaku se ne bi vračal na Otok

''Romelu ima rad Inter, tega ne gre prezreti. Je odličen fant, a ga pogodba veže s Chelseajem. Zdaj bomo morali počakati in se s Chelseajem pogovoriti o njegovi prihodnosti,'' je Zhang, kitajski poslovnež in prvi mož italijanskega nogometnega velikana, napovedal, kako se bosta v kratkem sestali delegaciji milanskega in londonskega kluba. Belgijec je sicer javno izrazil željo, da bi ostal na San Siru in se ne bi več vračal na Otok. Vprašanje pa je, kako se bodo na vse skupaj odzvali navijači, katerim je paral živce s svojimi zapravljenimi priložnostmi, pa tudi blokiranim strelom Dimarca.

Romelu Lukaku, ki je vstopjl v igro v 57. minuti namesto Edina Džeka, in Stefan de Vrij sta objokovala zapravljeno priložnost, da bi Inter po 13 letih znova postal evropski prvak. Foto: Reuters

Nič kaj milostni niso bili že mediji. Pri La Gazzetta dello Sport so celo zapisali, da je Belgijec ''izdal'' Inter. Španska Marca mu je podelila najnižjo oceno na igrišču in mu dala enico, AS pa je dodal, kako bi lahko o tem, kaj vse je v največji tekmi sezone zapravil Lukaku, razpredali še nadaljnjih 50 let. Temnopolti Belgijec je po bolečem porazu v Istanbulu prek socialnih omrežij prejemal številne kritike, nekatere so prestopile meje zdravega okusa, saj so prerasle v rasistične zbadljivke. Navijači so mu pošiljali celo emotikone s podobo opice, kar je Lukakuja, ki je bil žrtev rasističnih zbadljivk že med sezono, še bolj zabolelo.

Najlepša priložnost Lukakuja, ko je vratarja Cityja ob koncu rednega dela finala nastreljal v nogo. Foto: Reuters

Belgijec je v sezoni 2022/23 z Interjem osvojil italijanski pokal, v serie A pa se je uvrstil med najboljše štiri, tako da bo milanski velikan nastopil v ligi prvakov tudi v prihodnji sezoni. Poraja pa se vprašanje, ali bo del napada Interja tudi Lukaku. Italijanski mediji tudi poročajo, kako se je za 37-letnega Edina Džeka ogrel turški velikan Fenerbahče, pri katerem nastopa slovenski reprezentant Miha Zajc. Danes bo sklenil klubsko sezono s finalom turškega pokala, njegov tekmec bo Istanbul Basaksehir.

Romelu Lukaku je v tej sezoni na 37 nastopih v dresu Interja dosegel 14 zadetkov za Inter. Prispeval je tudi sedem asistenc. Lukaku je bil sicer v izjemni strelski formi. Na zadnjih osmih tekmah pred finalom je dal sedem golov za Inter. Foto: Reuters

''Ta poraz zelo boli,'' je dodal trener Interja Simone Inzaghi, ki je bil v karieri vajen zmag v finalih. Dobil je zadnjih sedem finalnih srečanj v različnih tekmovanjih, pri Cityju pa se je 47-letnemu Italijanu zalomilo. Čeprav se je zelo dobro upiral favoriziranemu klubu in si priigral celo več priložnosti, je na koncu ostal praznih rok. ''Lahko obžalujemo za marsičem, a moramo biti tudi ponosni,'' je izpostavil strateg Interja. Črno-modri tako ostajajo pri treh evropskih naslovih, Manchester City pa je dočakal prvega in s tem postal 23. klub, ki se je povzpel na evropski prestol.