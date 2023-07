Dom frančiškanskih menihov iz 15. stoletja spremenili v butični hotel

Nekdanji frančiškanski samostan iz 15. stoletja, ki leži na otoku Lopud v okolici Duborvnika, so po več letih urejanja spremenili v hedonistično počitniško domovanje, v katerem si lahko gostje privoščijo luksuzni oddih s pogledom na bližnje otoke in Jadransko morje.

Med otokoma Koločep in Šipan leži otok Lopud, na hribovitem območju katerega se razprostirajo stare vile, majhne palače, številne kapelice in lesene podeželske hiše iz obdobja renesanse. Na severnem delu otoka pa je tudi samostanski kompleks iz 15. stoletja in nekdanji dom frančiškanskih menihov, ki danes služi kot ekskluzivni hedonistični počitniški kompleks, imenovan Lopud1483.

A EUROPEAN HIDDEN TREASURE...



Situated just off the coast of Dubrovnik lies the Croatian island of Lopud and is where you will discover a 15th century monastery that has been lovingly transformed over the last two decades into a breathtaking boutique hotel 🇭🇷 pic.twitter.com/Y9W8qtl5ET — NeverAWastedJourney (@NAW_journey) March 19, 2021

Samostan so zgradili leta 1483 z namenom kontemplacije, za potrebe zdravljenja in duhovnega življenja patrov. Srednjeveški samostan so v zadnjih 20 letih prenavljali pod vodstvom kreativne direktorice, plemkinje Francesce von Habsburg, ki prihaja iz družine Thyssen-Bornemisza.

Ljubiteljica umetnosti je leta 1992 prvič obiskala Hrvaško, da bi pomagala rešiti zaradi vojne skoraj izgubljena umetniška dela. Okoli deset let je z lokalnimi oblastmi sodelovala pri obnovi renesančnih zakladov tamkajšnjih cerkva, poroča Jutarnji list. Lokalni pater, oče Pio Mario, je Francesco z ladjo popeljal na ogled otoka Lopud in ko je zagledala ruševine samostana in sosednjo trdnjavo iz 16. stoletja, se je vanjo takoj zaljubila.

Otok Lopud leži v okolici Dubrovnika. Foto: Shutterstock

V štirih generacijah je družina Thyssen-Bornemisza zbrala impresivno zbirko, ki zavzema obdobje od 13. do 21. stoletja in naj bi bila največja zbirka po tisti, ki jo ima angleška kraljica.

Stavba je bila prazna in zapuščena od leta 1822

Stavba je bila prazna od leta 1822 in tako se je Francesca po posvetu z arhitektom Frankom Gehryjem lotila obnove. Vse je bilo treba popolnoma obnoviti, vključno z masivno trdnjavo, ki samostan varuje na eni strani. Da bi preprečili nadaljnje uničenje sten, so ojačali konstrukcijo, ohranili pa so tudi obstoječo patino sten.

Foto: lopud1483.com

Uredili pet luksuznih stanovanj

Samostan so v sodelovanju z zagrebško arhitektko Rujano Bergam Marković preuredili v sodobno hedonistično oazo, iz 13 manjših meniških celic pa uredili pet stanovanj z vso potrebno sodobno tehnologijo. Pohištvo je delo priznane italijanske oblikovalke Paole Lenti, poleg tega pa sobe krasijo redki kosi iz zasebne umetniške zbirke družine Thyssen-Bornemisza, še poroča Jutarnji.

Zbirka v samostanu obsega originalno renesančno in gotsko pohištvo ter umetniške slike, pa težko jedilno mizo iz orehovega lesa iz leta 1550, stole iz orehovega lubja, izdelane v Dresdnu v začetku 18. stoletja, ter sliko Franca Marije Prettija o osvoboditvi svetega Petra iz leta 1645.

Foto: lopud1483.com

Posestvo vključuje tudi vrt z več kot 80 vrstami rastlin, ki so ga obnovili. Med prenovo so odkrili tudi frančiškansko lekarno iz časa renesanse, v njej pa tudi zapise in znanje menihov o zdravilnih rastlinah.

Kaj pa cena?

Samostanski kompleks, ki obsega pet tisoč kvadratnih metrov, zaradi svojih zidov in trdnjave ponuja zasebnost in varnost ter čudovit razgled na okoliške otoke in Jadransko morje. Gostje lahko svoje bivanje od aprila do oktobra rezervirajo za najmanj tri dni, cena za deset oseb pa se giblje od 12 tisoč evrov na noč za polpenzion.

Posestvo je primeren kraj tudi za različne dogodke, zabave za do 250 ljudi in konference do 30 oseb, ki jih lahko gosti večnamenski notranji prostor, imenovan The Map Room, opremljen z visokotehnološko avdio in vizualno opremo.

