Na priljubljenem hrvaškem otoku Brač obstaja ranč, ki obiskovalcem ponuja možnost jahanja in kopanja s konji v morju.

"Plavanje s konjem je edinstveno, nepozabno doživetje, ki vse naše obiskovalce pusti brez besed. Pridružite se nam na ježi ob plaži, nato pa na kopanju, kjer bomo skupaj ustvarjali spomine za vse življenje," ponudniki opisujejo turo, ki je postala prava uspešnica med turisti, saj so fotografije kopanja s konji preplavile Instagram.

Tura traja uro do uro in pol in je primerna za vsakogar, ne glede na starost in jahalne izkušnje, pojasnjujejo na ranču Wild Brač.