V okolici Kornatov pluje megajahta milijarderja, katere notranjost je oblikoval Slovenec

Na Jadranu v okolici Kornatov so opazili 85 metrov dolgo in dobrih 133 milijonov evrov (150 milijonov dolarjev) vredno jahto, ki pripada nemškemu poslovnežu in milijarderju Reinholdu Würthu.

Lastnik megajahte je 88-letni nemški poslovnež, milijarder in zbiratelj umetnin Reinhold Würth, čigar bogastvo Forbes ocenjuje na dobrih 28 milijard evrov (31,6 milijarde dolarjev). Za jahto je odštel okoli 150 milijonov dolarjev, poroča Jutarnji.hr.

85 metrov dolga jahta Vibrant Curiosity, ki je tudi ena največjih na svetu v zasebni lasti, v teh dneh pluje v okolici otoka Žut v Kornatih. Na jahti je prostor za heliport, premore pa tudi lasten helikopter. Ladja lahko razvije hitrost do 18,5 vozla, njeni motorji pa imajo 4.680 konjskih moči. Würth, ki rad dopustuje na Jadranu, je s svojo lepotico, izdelano prav zanj, magnet za poglede občudovalcev. Zaradi svoje zasnove in specifikacij je ladja prejela že več prestižnih navtičnih nagrad.

Lastnik megajahte in nemški poslovnež ter milijarder Reinhold Würth Foto: Guliverimage

Notranjost jahte je oblikovalo Slovenčevo podjetje

Jahto so zgradili leta 2009 v nizozemski ladjedelnici v Alblaserdamu, notranjost pa je oblikovala italijanska oblikovalska hiša Studio Nuvolari & Lenard, ki jo vodi Slovenec Dan Lenard. Vsaka podrobnost na njej naj bi bila skrbno izdelana. Na ladji je devet luksuzno opremljenih apartmajev, v katerih je prostor za 18 gostov, en poseben VIP-apartma pa je namenjen lastniku, ki na njej pluje, ko najde čas. Za goste skrbi 26 članov posadke, poroča Jutarnji.

Luksuzno plovilo, zgrajeno leta 2009, največ pluje med hrvaškimi otoki in po Sredozemlju. Foto: Profimedia

Njen lastnik Reinhold Würth, ki ga imenujejo kralj vijakov, je obogatel s svojo blagovno znamko Würth, zagnal pa je tudi verigo tovarn in trgovin po svetu, v katerih prodaja svoje izdelke, na primer delovne kovčke s širokim naborom opreme za kakršnokoli popravilo. Tudi na Hrvaškem ima svoj logistično-administrativni center.

Reinhold je očetovo podjetje prevzel leta 1954 in iz njega zgradil imperij, znan po vsem svetu. Foto: Shutterstock

Podjetje po prezgodnji smrti očeta prevzel pri 19 letih in ga spremenil v imperij

Reinhold je po prezgodnji smrti očeta leta 1954 podjetje prevzel pri le 19 letih in skromno očetovo podjetje spremenil v svetovno znano podjetje Adolf Würth Group, ki danes velja za svetovno korporacijo v proizvodnji vijakov. Pri 14 letih je Reinhold pustil šolo in začel pomagati očetu, po petih letih in smrti očeta pa je iz posla počasi začel graditi imperij. Podjetje se poleg prodaje ukvarja tudi z raziskavami in razvojem, letno pa prijavijo okoli 60 novih patentov.

Je velik zbiratelj umetnin

Svojo prvo podružnico je podjetje na Nizozemskem ustanovilo leta 1962, leta 1969 pa je prešlo čez ocean in začelo poslovati tudi v ZDA. Poleg izjemne podjetniške žilice je Würth tudi svetovno znan zbiralec umetnin, ki naj bi jih po nekaterih virih imel več kot 18 tisoč, med njimi tudi dela najslavnejših slikarjev vseh časov, kot sta Pablo Picasso in Edward Munch.

Za vzdrževanje ladje naj bi na leto namenili od devet do dobrih 13 milijonov evrov, a glede na to, da je skupina Würth leta 2020 s prodajo zabeležila 14,4 milijarde evrov prihodkov, ta strošek zanj verjetno ne predstavlja prevelikega finančnega zalogaja. Ladje načeloma ne oddajajo, rezervirana je za ožjo družino, med drugim Reinholdovo ženo Carmen Würth, s katero sta se poročila leta 1956, njune otroke Bettino, Markusa in Marion, vnuka Benjamina in Sebastiana ter preostale prijatelje. Ladjo si za plovbo med hrvaškimi otoki in v Sredozemlju vsako leto izposodi košarkarski zvezdnik in nekdanji as Los Angeles Lakersov Magic Johnson.

