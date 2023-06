Nekdanja misica po razkošni poroki na Sejšelih pred oltar še v Ljubljani #foto

Nekdanja slovenska mis Hawaiian Tropic Tatjana Tutan Lenard in njen partner Dan, sicer eden najbolj cenjenih oblikovalcev luksuznih plovil, sta se po razkošni poroki na Sejšelih leta 2021 zdaj poročila še v Ljubljani, "obkrožena z družino in prijatelji".

Pod fotografije, ki jih je Tutan Lenardova delila s svojimi sledilci na Instagramu, je zapisala: "Pa sva se še enkrat poročila. Tokrat obkrožena z družino in prijatelji. Obenem sva praznovala še skupnih 100 let in vse 'zapakirala' v en nepozaben dan. Hvala vsem, ki ste bili del najine zgodbe. Rada vas imava." V komentarjih se je oglasil tudi njen mož Dan, ki je zapisal: "Moja še enkrat! Spet in spet! LY."

Kot je razvidno s fotografij, ki sta jih objavila, je bila na njuni poroki tudi slovenska pevka Neža Buh, bolje poznana pod umetniškim imenom Neisha.

Lenard velja za enega najbolj cenjenih oblikovalcev luksuznih plovil

Tatjana Tutan Lenard je leta 2000 osvojila naziv mis Hawaiian Tropic, kasneje pa se je ukvarjala s pasjo vzrejo in oddajo nepremičnin. Iz prejšnje zveze ima sina Marka Leona, več let pa je bila v zvezi tudi s podjetnikom Zvonetom Petkom, sicer direktorjem podjetja Pluton gradnje.

Njen mož Dan Lenard, s katerim naj bi se spoznala prek spleta, pa je eden najbolj cenjenih oblikovalcev luksuznih plovil. Vodi podjetje Studio Nuvolari & Lenard, katerega jahto ima v lasti tudi filmski režiser Steven Spielberg. Ker je sedež podjetja v Italiji, je ves čas razpet med Slovenijo in Trevižem, kjer tudi živi. Iz prejšnje zveze ima sicer tri otroke.

