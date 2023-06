Jordanski prestolonaslednik, princ Husein bin Abdulah, se je v četrtek poročil s savdsko arhitektko Radžvo Al Saif. Razkošne poroke se je udeležilo tudi 140 predstavnikov politike in kraljevih družin z vsega sveta, vključno z britanskim princem Williamom in njegovo ženo Kate ter prvo damo ZDA Jill Biden, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Muslimanski poročni obred 28-letnega princa Huseina in njegove izbranke je potekal na vrtu palače Zahran iz sredine prejšnjega stoletja. Palača je bila v preteklosti prizorišče drugih pomembnih kraljevih porok, med drugim poroke kralja Abdulaha II. s kraljico Ranijo pred 30 leti.

Nevesta je nosila obleko libanonskega modnega oblikovalca

28-letna Radžva je nosila dolgo belo obleko libanonskega modnega oblikovalca Elieja Saaba z dolgimi rokavi, tiaro in dolgo vlečko. Ženin pa je bil oblečen v slavnostno vojaško uniformo, podobno tisti, ki jo je na svoji poroki nosil njegov oče, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Slovesnosti se je poleg družin para udeležilo 140 gostov. Med pomembnimi udeleženci so bili tudi nizozemski kralj Viljem Aleksander in kraljica Maxima ter belgijski kralj Filip in kronska princesa Elisabeth ter danski kronski princ Frederik in kronska princesa Mary.

Težko pričakovano poročno slovesnost, ki za Jordanijo simbolizira stabilnost, so po vsej državi pozdravili s praznovanjem. V prestolnici Aman se je na sprevodu na ulicah, ki so bile ob tej priložnosti okrašene s slikami para in transparenti, zbralo na tisoče ljudi. Vlada je dan poroke razglasila za državni praznik.

Jordanski kralj ima v parlamentarni monarhiji obsežne politične pristojnosti

Princ Husein je postal prestolonaslednik leta 2009, potem ko je kralj Abdulah II. leta 2004 naziv odvzel svojemu polbratu Hamzahu. Abdulah II., ki je na prestolu od leta 1999, svojega najstarejšega sina že dolgo vodi na pomembne obiske in srečanja ter ga pripravlja na kraljeve dolžnosti, poroča AFP.

Jordanski kralj ima v 11-milijonski parlamentarni monarhiji obsežne politične pristojnosti in je tudi vrhovni vodja oboroženih sil. Jordanija je v primerjavi s svojimi bližnjevzhodnimi sosedami relativno stabilna, vendar se zadnja leta spopada z gospodarskimi težavami in visoko brezposelnostjo, še poroča AFP.