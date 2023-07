Roger Federer z družino dopustuje na Hrvaškem #foto

41-letni švicarski teniški igralec Roger Federer s svojo družino dopustuje na jahti, fotografi pa so ga ujeli v objektiv, ko se je z otroki odpravljal na tenis v Skradin. Teniško opremo in loparje so mu prinesli z jahte, na kateri dopustujejo, poroča hrvaški Index.

V mestu Skradin se je upokojeni teniški igralec fotografiral tudi z navijači, ki so prišli do njega, on pa jim je z veseljem podelil avtograme. V teh dneh so Federerja opazili tudi v bližnjem Narodnem parku Krka, fotografijo z njim pa je park objavil tudi na uradnem računu na Twitterju.

Roger Federer je z otroki igral tudi tenis. Foto: Guliverimage

Federer ni prvič obiskal Hrvaške

Federer pa ni prvič na Hrvaškem, saj jo je pred dvema letoma obiskal v družbi trenerja in prijatelja Ivana Ljubičića.

Upokojeni teniški as ima z ženo Mirko štiri otroke, in sicer dva para dvojčkov: Mylo Rose in Charlene ter mlajša Lea in Lennarta. Švicar, ki je v teniški karieri osvojil 20 grand slamov v posamični konkurenci in številne druge dosežke ter na vrhu lestvice ATP preživel 310 tednov, velja za enega najboljših teniških igralcev vseh časov.

Nedavno se je Federer z družino mudil še na Majorki, kjer se je družil tudi z nemškim teniškim igralcem Tommyjem Haasom in prijatelji.

Še pred tednom dni je z družino užival na oddihu na Majorki v Španiji. Foto: Profimedia

