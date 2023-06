Zloglasni raper in njegova žena k nedeljski maši v nenavadni opravi #foto

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Kanye in Bianca sta se na nedeljsko mašo odpravila v nenavadnih oblačilih, ki so pritegnila veliko pozornosti.

Zloglasni ameriški raper Kanye West je skupaj z ženo Bianco Censori in štiriletnim sinom Psalmom v nedeljo obiskal cerkev v Los Angelesu, pri tem pa pritegnil pozornost z izborom svojih in ženinih oblačil.

Raper, ki je svoje ime nedavno spremenil v Ye, je imel oblečeno majico s podloženimi rameni z napisom policija in oprijete pajkice, obut pa je bil v čevlje, ki so videti kot nogavice. Še več pozornosti je pritegnila obleka njegove žene Biance. Ta je bila namreč ovita v črno prosojno obleko iz najlona, ki ni imela odprtin za roke in glavo, okoli vratu pa je imela nenavadno širok ovratnik.

Kot poroča portal Page Six, je bil cerkveni obred, kamor sta se zakonca odpravila, verjetno tematski.

Ustavil svoje vozilo in začel kričati

Na poti v cerkev so jih ves čas spremljali paparaci, kar je raperja razjezilo. V nekem trenutku je celo ustavil svoje vozilo, stopil ven in začel kričati, naj jih pustijo pri miru.

KANYE WEST YELLS AT PAPARAZZI pic.twitter.com/pVMYvg6RbU — YEEZY GOD (@gunnertierno) June 5, 2023

Kanye in Bianca naj bi se sicer poročila januarja letos. Novembra 2020 se je ona kot arhitekturna oblikovalka pridružila njegovemu podjetju Yeezy, kjer je napredovala v vodjo arhitekture. West je bil pred tem med letoma 2014 in 2022 poročen s Kim Kardashian, s katero imata štiri otroke – 9-letno North, 7-letnega Sainta, 5-letno Chicago in 4-letnega Psalma.

Leta 2024 bo znova kandidiral za predsednika ZDA

Zloglasni raper je po ločitvi od Kardashianove pritegnil veliko pozornosti. Najprej je svoje ime spremenil v Ye, kasneje pa je zaradi spornih izjav izgubil več donosnih poslov, med drugim sodelovanje z Adidasom, vrgli pa so ga tudi iz slavnega londonskega muzeja voščenih lutk. Decembra lani je na svojem profilu na Twitterju javno hvalil tudi nacističnega vodjo Hitlerja, zato je Elon Musk izbrisal njegov profil in ga obtožil spodbujanja k nasilju.

Nenavadna je bila tudi njegova poteza leta 2020, ko je kandidiral za predsednika ZDA, kjer je zbral (le) okoli 70 tisoč glasov. Kot je povedal, namerava kandidirati tudi na naslednjih predsedniških volitvah, ki bodo prihodnje leto.

