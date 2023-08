Kanye West sredi Benetk kazal golo zadnjico #foto

Raper Kanye West in njegova partnerica Bianca Censori med počitnicami v Italiji še naprej razburjata s svojimi opravami. Če je do zdaj pozornost vzbujala predvsem ona, pa se je v Benetkah razgalil on. Paparaci so ga namreč ujeli, ko je med vožnjo z vodnim taksijem brezbrižno kazal golo zadnjico.

Foto: Profimedia Ni povsem jasno, ali se je kontroverzni raper razgalil namerno ali le ni opazil, kam so mu zlezle hlače, je pa v nasprotju z zadnjico imel večino časa zakrit obraz.

Kanye West in Bianca Censori sta večino avgusta preživela v Italiji, kjer sta se v javnosti redno pojavljala v opravah, ki so močno razburjale javnost. On se je naokoli večkrat sprehajal bos, ona pa je bila praviloma oblečena v zelo oprijeta in prosojna oblačila, ki so več razkrivala kot pokrivala.