Kanye West dobil dosmrtno prepoved vstopa v beneške vodne taksije #video

Po zadnjem incidentu, ko je Kanye West med vožnjo z vodnim taksijem v Benetkah kazal golo zadnjico, je Italijanom dokončno prekipelo. Konzorcij Venezia Turismo Motoscafi, ki upravlja beneške vodne taksije, je sporočil, da ima kontroverzni raper dosmrtno prepoved vstopa v njihova plovila, prav tako so dobrodošlico odrekli njegovi spremljevalki Bianci Censori.

Prah sta dvignila prejšnji teden, ko so ju ujeli med plovbo po beneških kanalih. West je na dvignjenem zadnjem delu taksija sedel s spuščenimi hlačami, Censorijeva pa je sedela nižje ob njem in slonela v njegovem naročju.

Poglejte:

Kot so sporočili iz konzorcija Venezia Turismo Motoscafi, voznik taksija ni vedel, kaj se je na njegovem plovilu dogajalo, dokler ni videl fotografij, ki so po medijih zakrožile prejšnji teden. "Pozoren je bil na promet in ni videl teh obscenosti," so sporočili iz podjetja ter dodali, da je bila z Westom in Censorijevo v taksiju še "tretja oseba", ki je vozniku zastirala pogled na dogajanje v plovilu.

"Distanciramo se od takšnega obnašanja, gospod West in njegova partnerica pa nista več dobrodošla na naših plovilih," so sklenili.

Oglejte si še: