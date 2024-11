Zloglasnega raperja je obtožila spolnega napada: dušil jo je in ji tlačil prste v usta

Manekenka iz šova America's Next Top Model Jenn An je slavnega raperja Kanyeja Westa obtožila spolnega napada, ki naj bi se po poročanju medija Rolling Stone zgodil leta 2010 v hotelu Manhattan’s Chelsea v New Yorku. West naj bi igralkam ukazal, naj se postavijo v vrsto na hodniku, nato pa s prstom pokazal na An in rekel, naj "mu dajo to azijsko dekle".

Raper West: To je umetnost, sem kot Picasso

An je na snemanju videospota delala kot statistka v videospotu za pesem In for the Kill skupine La Roux, ko je West prišel na snemanje. An v tožbi navaja, da so ji ukazali, da sede na stol, nato pa jo je West začel nadlegovati. "To je umetnost. To je prekleta umetnost. Sem kot Picasso," naj bi zavpil in jo medtem z roko prijel okoli vratu.

Manekenka Jenn An raperja obtožuje spolne zlorabe. Foto: Guliverimage

"Drugo roko ji je nato dal okoli vratu in jo še naprej davil. Več prstov ji je potisnil v grlo, jih neprestano premikal noter in ven ter jo davil, da je simuliral oralni seks," je zapisano v tožbi, poročajo ameriški mediji.

Kot je še zapisano v sodnih spisih, naj bi manekenka zaradi pomanjkanja zraka za kratek čas omedlela, njen obraz pa je bil nato prekrit s slino. Tožnica je Westova dejanja opisala kot "pornografsko davljenje" in "fetiše BDSM".

V končnem videoposnetku ni niti Westa niti An

Kot še navaja obtožnica, naj bi se vsi opisani dogodki zgodili na snemanju videospota za pesem In For The Kill, ki jo je West posnel s pop duetom La Roux. V končnem videospotu pa ni niti raperja Westa niti manekenke An.

Tudi nekdanji zaposleni Kanyeja Westa Murphy Aficionado je raperja nedavno obtožil neprimernega vedenja na delovnem mestu. Kot je opisal, ga je raper povabil v hotelsko sobo na Beverly Hillsu, kjer sta bila z njegovo partnerko Bianco Censori napol gola in od koder je zaslišal glasno stokanje.