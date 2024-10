Nova obtožba: Diddy in še dva zvezdnika zlorabili 13-letnico

Plaz obtožb proti raperju Seanu Combsu - Diddyju je ta teden večji za še sedem novih, vložili so jih štirje moški in tri ženske, ki ga obtožujejo spolnih napadov na zabavah v Los Angelesu, New Yorku in Las Vegasu.

Ena od vloženih tožb ga bremeni, da je leta 2000 v New Yorku na zabavi po podelitvi MTV-jevih nagrad VMA omamil in posilil 13-letno dekle. Pri spolnem napadu naj bi sodelovala še dva zvezdnika, a v tožbi njuni imeni nista navedeni.

Tožbo je v imenu domnevno posiljenega dekleta, ki ima zdaj 37 let, vložil odvetnik Anthony Buzbee. Ta zastopa že več kot sto ljudi, ki Diddyja obtožujejo spolnih zlorab.

Foto: Guliverimage

V tožbi je navedeno, da se je takrat 13-letno dekle skušalo vtihotapiti na podelitev nagrad v New Yorku, nato pa jo je neki voznik limuzine z besedami, da "ustreza temu, kar Diddy išče", povabil na raperjevo zabavo po podelitvi. Na zabavi je po popiti pijači postala močno omotična, zaradi česar je iskala prostor, kjer bi se lahko ulegla. V eno od spalnic ji je sledil Diddy v družbi dveh slavnih oseb, ženske in moškega.

Nato naj bi jo najprej posilil neimenovani zvezdnik, za njim še Diddy, medtem ko je ženska dogajanje opazovala. Raper naj bi jo nato skušal prisiliti še v oralni spolni odnos, takrat pa ji je uspelo pobegniti. "Po tem dogodku je postala globoko depresivna, kar vse do danes zaznamuje njeno življenje," navaja tožba.

Foto: Guliverimage

Raperjevi odvetniki so tako kot vse prejšnje odločno zanikali tudi to obtožbo: "Gospod Combs ni nikoli nikogar spolno napadel, ne odrasle in ne mladoletne osebe, ne moškega in ne ženske."

Sean Combs je trenutno za rešetkami in čaka na sojenje v New Yorku, ki naj bi se začelo maja prihodnje leto.