Z dvema oskarjema nagrajeni igralec Denzel Washington se je z ženo Pauletto leta 2003 udeležil ene od zabav, ki jih je prirejal raper Sean Combs - Diddy, je za US Weekly povedal neimenovan vir, ki se je takrat družil z Diddyjem. Kot je razkril, je po celovečernem druženju med igralcem in raperjem izbruhnil spor.

"Denzel je kričal: 'Nikogar ne spoštuješ,'" je povedal vir, "z ženo sta se zabavala vse do zore, nato pa sta nekaj videla in odvihrala z zabave."

Combsa so 17. septembra aretirali in zdaj v priporu čaka na sojenje, potem ko je zvezno tožilstvo v New Yorku zoper njega vložilo obtožnico zaradi hudodelskega združevanja in spolne trgovine.

Raper se že dlje časa sooča z obtožbami o spolnih nadlegovanjih in napadih, ta teden je odjeknila novica, da bo tožbo zaradi spolnih zlorab proti njemu vložilo še 120 ljudi. Nekateri med njimi so bili v času očitane zlorabe mladoletni.