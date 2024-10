Nove grozljive obtožbe: zlorabil naj bi tudi devetletnega otroka

Znani teksaški odvetnik Tony Buzbee je v torek najavil, da raperja Seana Combsa – Diddyja, ki v priporu že čaka na sojenje, čakajo nove obtožbe. Buzbee je dejal, da v civilnih tožbah proti raperju zastopa kar okoli 120 ljudi, tako moških kot žensk, ki ga obtožujejo spolnega nasilja v obdobju treh desetletij.

Eno od žrtev naj bi zlorabil pri devetih letih

"Rad bi se osredotočil predvsem na starost teh žrtev. To, koliko so bili stare, ko so se očitana dejanja zgodila, je šokantno," je dejal odvetnik in povedal, da je bilo kar 25 od njegovih strank v času kaznivega dejanja mladoletnih, najmlajša žrtev naj bi imela v času, ko jo je raper spolno napadel, le devet let.

Sean Combs v priporu čaka na začetek sojenja, medtem ko se oglašajo vedno nove domnevne žrtve. Foto: Guliverimage

"Šokantno je. Najmlajša žrtev je imela takrat devet let. Med žrtvami je tudi nekdo, ki je imel takrat 14 let," je na novinarski konferenci dejal Buzbee. "Če se sprašujete, zakaj je toliko domnevnih žrtev, je tukaj vaš odgovor – to se je dogajalo od leta 1991 pa vse do letos."

Pojasnil je, da se je največ očitanih zlorab in drugih vrst spolnega nasilja zgodilo na raperjevih številnih zabavah: "Dogajalo se je na znanih prizoriščih v New Yorku, dogajalo se je v zasebnih domovih ljudi, ki jih vsi poznamo. Dogajalo se je v hotelih, za katere smo vsi slišali. Morate tudi vedeti, da je več kot polovica žrtev ta dejanja prijavila oblastem."

Tony Buzbee Foto: Guliverimage

Kdo vse je sodeloval?

Ob tem je Buzbee napovedal tudi skorajšnjo razkritje imen ljudi, ki so raperjevo početje omogočali in podpirali: "Seznam je dolg, imen je veliko in šokirala vas bodo."

Po Buzbeejevem eksplozivnem razkritju se je oglasila raperjeva odvetnica Erica Wolff in sporočila, da njena stranka odločno zavrača vse obtožbe.