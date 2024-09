V New Yorku aretirali raperja Diddyja

Newyorška policija je v ponedeljek zvečer aretirala zloglasnega raperja Seana Diddyja Combsa, poroča BBC. Ta se sooča z vrsto obtožb o spolnih napadih, preiskujejo ga tudi zaradi trgovine z ljudmi in prostitucije.

Podrobnosti aretacije niso znane, a je ameriški tožilec na Manhattnu Damian Williams v izjavi potrdil, da so zvezni agenti Combsa pridržali na podlagi zapečatene obtožnice. "Pričakujemo, da bomo zjutraj obtožnico razpečatili. Takrat bomo lahko povedali več," je dejal v izjavi.

Vse obtožbe zavrača

Štiriinpetdesetletnega Seana Diddyja Combsa so aretirali v preddverju hotela na Manhattnu. Njegov odvetnik Marc Agnifio je dejal, da je raper v preiskavi sodeloval in se je prejšnji teden v pričakovanju vložitve obtožb preselil v New York.

"Razočarani smo nad odločitvijo, da nadaljujemo s po našem mnenju nepravičnim pregonom ameriškega tožilstva," je dejal Agnifio ter svojo stranko opisal kot glasbeno ikono in ljubečega družinskega človeka. "Ni popoln, vendar ni zločinec," je dodal.

V zadnjem času se je Combs znašel pod plazom obtožb o spolnem nasilju nad ženskami. Marca letos je policija na njegovem domovanju v Los Angelesu izvedla racijo zaradi obtožb o spolnih zlorabah, nasilju in trgovini s spolnimi storitvami. Nazadnje ga je spolnih zlorab in trpinčenja obtožila pevka Dawn Richard, nekdanja članica skupine Danity Kane, ki jo je ustanovil prav Combs. Skupno se sooča z osmimi obtožbami in vse odločno zavrača.

