Ameriški policisti so v ponedeljek izvedli hišne preiskave pri zvezdniku hiphop glasbe Seanu Diddyju Combsu zaradi obtožb o spolnih napadih in prostituciji, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Oboroženi agenti ministrstva za domovinsko varnost so vstopili v luksuzne nepremičnine na vzhodni in zahodni obali ZDA, na videoposnetkih pa je bilo videti tudi helikopterje in prisotnost organov pregona na tleh.

"V začetku današnjega dne so preiskovalne enote za domovinsko varnost v New Yorku izvedle ukrepe kazenskega pregona v okviru tekoče preiskave, pri čemer so jim pomagali enote ministrstva v Los Angelesu in Miamiju ter lokalni policisti," so sporočili z ministrstva.

Mediji v Los Angelesu so iz zraka neposredno prenašali racijo v razkošni rezidenci umetnika in producenta, znanega tudi kot Puff Daddy. Portal TMZ je navedel, da je na posnetkih videti tudi glasbenikova sinova Justina in Kinga Combsa v lisicah.

Diddy v času racij v tujini

Medij je navedel, da ima tudi posnetke racije na luksuznem posestvu ob vodi v Miamiju, ki je povezano s Combsom. Ta naj bi bil v času racij v tujini.

Zvezna racija je sledila večmesečnim obtožbam o spolnih zlorabah Combsa, poroča Washington Post.

Combsovo nekdanje dekle, pevka R&B glasbe Cassie, je novembra lani vložila civilno tožbo zaradi spolnih zlorab, nasilja in trgovine s spolnimi uslugami. Po navedbah v tožbi naj bi Combs Cassie, katere zakonsko ime je Casandra Ventura, prisilil, da se udeleži spolnih zabav z moškimi spolnimi delavci, in jih pošiljal v več mest v ZDA in v tujini.

Lani so tožbe zaradi spolnega napada zoper Combsa vložile še tri ženske, med njimi anonimna ženska, ki je Combsa in nekdanjega izvršnega direktorja podjetja Bad Boy Entertainment Harva Pierra obtožila, da sta jo leta 2003 iz Detroita prepeljala v New York, kjer naj bi jo posilila. Takrat je bila stara 17 let.

Combs zanikal vse obtožbe in jih označil za lov na denar

Februarja letos je producent Rodney Jones vložil zvezno tožbo proti Combsu in več njegovim sodelavcem. Jones je v letih 2022 in 2023 sodeloval pri Combsovem zadnjem projektu The Love Album. Trdi, da ga je Combs v tem času prosil, naj poišče spolne delavke za celonočne zabave. Jones Combsa obtožuje tudi, da je razstavljal in delil neregistrirano nezakonito strelno orožje.

Combs se je dan po vložitvi tožbe lani poravnal s Cassie in dejal, da sta se odločila, da bosta zadevo rešila sporazumno. Combs je zanikal vse obtožbe in tožbe drugih obtožencev označil za lov na denar.