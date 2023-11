Diddyja je še ena ženska obtožila posilstva

Proti raperju Seanu Combsu, znanemu pod vzdevkom Diddy, je vložena tožba zaradi spolnega napada. Tega mu očita Joi Dickerson-Neal, ki trdi, da jo je raper leta 1991 omamil in posilil.

Kot je zapisala v tožbi, je pred 32 leti, ko je bila še študentka, z raperjem odšla na večerjo. "Med zmenkom jo je Combs namerno omamil, bila je v takem fizičnem stanju, da ni mogla ne hoditi ne stati," navaja tožba po poročanju ameriških medijev in nadaljuje, da jo je raper odpeljal v svoje stanovanje in jo tam posilil.

Pozneje naj bi ji pevec in producent DeVante Swing povedal, da Combs ljudem kaže posnetek spolnega odnosa, v katerega jo je prisilil. Vse to je Joi Dickerson tako psihično prizadelo, da je odnehala s študijem in pozneje odšla na zdravljenje zaradi samomorilnih misli. Posilstva policiji ni prijavila.

Foto: Guliverimage

Raperjevi odvetniki so tožbo in tožničino zgodbo zavrnili kot povsem neresnično. "Ta nenadna tožba je primer, kako je mogoče izkoriščati zakone, ki so bili napisani z dobrimi nameni," so sporočili medijem: "Ta 32 let stara zgodba je izmišljena in neverodostojna, gre le za poskus, da bi si nagrabila denar."

Prejšnji teden je sicer ogromno pozornosti vzbudila tožba, ki jo je proti Combsu vložila njegova nekdanja partnerica, pevka Cassie. Očitala mu je dolgoletne psihološke in telesne zlorabe ter tudi posilstvo. Po vložitvi tožbe se je z raperjem pogodila in tožbo umaknila v zameno za plačilo, višina zneska ni znana.