V posnetku, objavljenem na njegovem profilu na Instagramu, ki si ga lahko ogledate zgoraj, je raper dejal, da prevzema polno odgovornost za svoja "neopravičljiva" dejanja. "Ko sem to naredil, sem bil gnusen. Zdaj sem gnusen. Poiskal sem strokovno pomoč. Začel sem hoditi na terapijo. Boga sem moral prositi za njegovo usmiljenje. Zelo mi je žal," je povedal. In dodal: "Predan sem temu, da bom vsak dan boljši človek."

V preteklih tožbah je vsa dejanja zanikal

Posnetek nadzornih kamer iz leta 2016, ki ga je pridobil CNN, prikazuje raperja, ki na hodniku hotela pretepa in brca svoje nekdanje dekle, medtem ko ona leži na tleh. Posnet naj bi bil v hotelu InterContinental v Los Angelesu. Okrožno državno tožilstvo v Los Angelesu je v petek sporočilo, da je domnevni napad morda prestar za pregon.

Odvetniki žensk, ki so raperja Diddyja obtožile spolnega napada, so po objavi opravičila dejali, da se je bil prisiljen opravičiti šele, ko se je izkazalo, da so njegova zanikanja lažna. Ob tožbah je namreč večkrat zanikal vsa dejanja in namignil, da so njegove žrtve iskale plačilo.

Diddy in Cassie sta se spoznala, ko je bil on star 37 let, ona pa 19. V razmerju sta bila med letoma 2007 in 2018. Lani novembra je proti njemu vložila tožbo zaradi večletnega posilstva in spolne trgovine z ljudmi. Raper je še isti dan vse obtožbe zanikal, naslednji dan pa sta sklenila poravnavo, katere vsota ni znana. Raperjev odvetnik Benjamin Brafman je takrat dejal, da poravnava "nikakor ne pomeni priznanja". Po tem je tožbe o spolni in fizični zlorabi vložilo še več žensk, policija pa je zaradi domnevne trgovine z ljudmi preiskala njegove domove v Los Angelesu in Miamiju.

Raper Diddy in pevka Cassie sta se spoznala, ko je bil on star 37 let, ona pa 19. Foto: Guliverimage

Igralka razkrila, da je bila zlorabljena

Po objavi posnetka, na katerem raper pretepa svoje nekdanje dekle, se je na družbenih omrežjih oglasila 55-letna igralka Kristin Chenoweth. Posnetek jo je namreč spomnil na izkušnje iz preteklih zvez. "Imam svoje razloge, zakaj me posnetek Seana Combsa tako moti," je igralka zapisala na družbenem omrežju X. V nadaljevanju je razkrila, da je bila pred nekaj leti hudo zlorabljena. "Bila sem poškodovana tako fizično kot spiritualno. Vedela sem, da moram moliti zase. To je bila najnižja točka mojega življenja. Moram priznati, da še vedno nisem odpustila."

Igralka je od septembra lani poročena s pevcem Joshom Bryantom, s katerim sta se spoznala leta 2016, po petih letih zveze pa se tudi zaročila.

Igralka Kristin Chenoweth je razkrila, da je bila pred leti hudo zlorabljena. Foto: Guliverimage

