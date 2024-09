Nova tožba: Diddy in sodelavec naj bi jo omamila, posilila in to posnela

Raperja Seana Combsa - Diddyja je spolnega nasilja obtožila še ena ženska, skupno je to že enajsta tožba proti njemu.

Tožbo je vložila Thalia Graves, ki je Diddyja obtožila, da jo je skupaj s svojim telesnim stražarjem omamil, zvezal in posilil ter vse skupaj posnel, da bi posnetek lahko prodal na ogled drugim. Na čustveni novinarski konferenci v Los Angelesu je v solzah povedala, da se po napadu leta 2001 še vedno spopada s čustveno in mentalno bolečino.

Thalia Graves (desno) z odvetnico Glorio Allred Foto: Profimedia

54-letni Combs je bil prejšnji teden obtožen treh kaznivih dejanj, ki ga bremenijo spolnega zlorabljanja žensk, ki jih je domnevno z grožnjami in nasiljem silil v spolne zabave, podprte z drogami. Trenutno v priporu čaka na sojenje.

Več ločenih tožb, ki se jim je zdaj pridružila še ena, že enajsta, je v zadnjem letu Combsa izrisalo v podobi serijskega predatorja, kar je povzročilo padec njegovega slovesa hip hop zvezdnika.

"To presega fizično bolečino, ki jo povzroči napad. To je bolečina, ki sega v samo bistvo tega, kar ste kot človek, in pušča čustvene brazgotine, ki se ne bodo nikoli popolnoma zacelile," je Graves povedala novinarjem.

Foto: Profimedia

"Imela sem posttravmatsko stresno motnjo, depresijo in anksioznost. Imam čustvene brazgotine. Težko mi je bilo zaupati drugim, oblikovati zdrave odnose ali se počutiti varno v svoji koži. Spominjanja, nočne more in vsiljive misli mi dajejo občutek, da gre za neprestan boj," je dodala.

Combs je kazensko obtožen izsiljevanja, trgovine z ljudmi za spolne namene in prevoza žrtev čez državne meje, da bi se ukvarjale s prostitucijo. Tožilci trdijo, da je bil vodja kriminalne združbe, ki je ženske ujela v past in jih z grožnjami prisilila k spolnim dejanjem, finančni negotovosti in uničenju ugleda.

Obtožbe proti njemu se kopičijo od lanskega leta, ko je pevka Cassie, s pravim imenom Casandra Ventura, trdila, da jo je Combs več kot desetletje s fizično silo in mamili zadrževal v tem okolju in jo leta 2018 posilil. Več podobnih tožb ga od takrat opisuje kot nasilnega moškega, ki je svojo slavo uporabil za plenjenje žensk. Sam se je izrekel za nedolžnega in v zaporu čaka na sojenje.

Foto: Reuters

Gloria Allred, odvetnica Thalie Graves, je dejala, da trditve njene stranke niso del kazenske obtožbe. Njena tožba, vložena v južnem okrožju New Yorka, navaja, da je raperja spoznala prek svojega takratnega fanta, ki je delal pri Combsovi založbi Bad Boy Records. V njej podrobno opisuje, kako jo je odpeljal v svoj studio in ji med potjo ponudil kozarec vina, v katerem je bilo po njenem mnenju primešano mamilo.

Kot je povedala, je kmalu zatem izgubila zavest. Ko se je zbudila, je bila gola in zvezana, nato jo je Combsov nekdanji telesni stražar Joseph Sherman z glavo udaril v biljardno mizo. Zatem sta jo posilila. V tožbi piše tudi, da sta jo moška v naslednjih letih večkrat opozorila, naj ne govori o domnevnem napadu.

Potem ko je Combsa lani nekdanje dekle Cassie Ventura javno obtožilo kriminalnega vedenja, je Thalia Graves ugotovila, da je bil njen napad posnet in prodan kot pornografija. V tožbi zahteva odškodnino.