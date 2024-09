Znani igralec iz BiH spolno napadel mladoletnika

V ponedeljek je Beograjsko narodno gledališče v Sarajevu uprizorilo predstavo o vrstniškem nasilju, po kateri so priredili še pogovor z občinstvom. Takrat je za besedo prosil nek mladenič. "Prosim vas, rad bi nekaj povedal," je po poročanju portala Raport.ba dejal in razkril, da je bil leta 2021, ko je imel 14 let, žrtev spolnega napada, storilec pa je bil znani bosanskohercegovski igralec. Ko so ga vprašali, kateri, je razkril, da gre za Moamera Kasumovića, ki ga občinstvo v državah nekdanje Jugoslavije najbolje pozna po vlogi v TV-seriji Nor, zmeden, normalen (Lud, zbunjen, normalan).

S plačilom se je izognil zaporu

Mladenič je še povedal, da je primer že dobil sodni epilog, kar so novinarji omenjenega portala preverili pri pristojnih oblasteh in dobili potrditev. Tožilstvo sarajevskega kantona jim je sporočilo, da je bil Kasumović zaradi spolnega napada obsojen na leto dni zapora, ki pa jo je odkupil s plačilom slabih 19 tisoč evrov globe.

Raport.ba ob tem še poroča, da je Kasumović prav leta 2021, ko je prišlo do spolnega napada in poznejše obsodbe, izginil iz javnega življenja in ga v Sarajevu, kjer je živel od leta 1996, vidijo le še redko. Večino časa naj bi preživljal v kraju Bijelo Polje v Črni gori, kjer se je rodil.