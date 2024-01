Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Kanye West oziroma Ye si je dal vse zobe izpuliti in jih nadomestiti s protezo iz titana.

Kontroverzni ameriški raper Kanye West je spet poskrbel za potezo, ki je dvignila marsikatero obrv. Zobe si je namreč dal izpuliti in nadomestiti z umetno protezo, ki je stala 850 tisoč dolarjev (780 tisoč evrov).

Kontroverzni 46-letni raper Kanye West še naprej šokira in razburja javnost, potem ko je v preteklosti nase opozoril že z bosonogo hojo po Benetkah ter dobil dosmrtno prepoved vstopa v beneške vodne taksije, poleg tega nase opozarja tudi z nenavadnimi oblačili. Njegovemu zgledu sledi tudi njegova žena Bianca Censori. Zdaj je šel raper še korak dlje.

Vse zobe si je dal izpuliti in nadomestiti s protezo iz titana. Viri za britanski tabloid Daily Mail trdijo, da je Kanye proteze oblikoval sam in da so te celo dražje od diamantov. Fotografijo je delil na svojem Instagram profilu.

Za novi videz odštel skoraj 800 tisoč evrov

Celotna cena proteze, ki jo nosi raper, naj bi stala okoli 850 tisoč dolarjev, protezo pa mu je namestil zobozdravnik Thomas Connelly z Beverly Hillsa. Za tovrstno Kanyejevo potezo naj bi raperja navdihnil lik Jamesa Bonda Jaws, ki ga igra Richard Kiel, ki je znan po svojih kovinskih zobeh.

"Z Yejem mi je bilo na vsakem koraku v veselje delati. Njegova vizija oblikovanja edinstvene umetnosti presega zobozdravstveno napredovanje. Združitev njegove vizije z zobozdravstveno znanostjo je ustvarila nov videz, ki je epski," je za britanski Daily Mail povedal zobozdravnik.

Že leta 2010 naj bi Kanye svoje spodnje zobe nadomestil z diamanti in zlatom ter izjavil: "To je nekaj, kar se pričakuje od rock zvezde." Tudi Westova hči North, ki jo ima iz zakona z resničnostno zvezdnico Kim Kardashian, je tako kot njen oče na svojem TikToku delila, da ima na zobeh nameščen zobni nakit.

