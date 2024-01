Ženo slavnega raperja so si zaradi njene oprave ogledovali vsi #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Zakonca sta v t. i. mestu greha med mimoidočimi v igralnici pritegnila veliko pogledov. 46-letni raper je bil tokrat primerno oblečen, medtem ko je njegova žena nosila modrček, ki ni pokril veliko, za dodatek pa je bila še brez čevljev.

Poglejte posnetek:

Poudaril, da je njen IQ nadpovprečno visok

Bianca Censori je rojstni dan praznovala pretekli petek. Na družbenih omrežjih ji je čestital tudi njen mož, ki je poudaril, da ima njegova žena, magistrica arhitekture, inteligenčni količnik (IQ) 140, kar je močno nad povprečjem. "Srečen rojstni dan najlepši ikoni, nadarjeni umetnici, ki mi je stala ob strani, tudi ko mi je pol sveta obrnilo hrbet. Zelo te imam rad, hvala, da deliš svoje življenje z mano," je še zapisal. Na svojem profilu na Instagramu je ob tem objavil devet fotografij, posvečenih svoji ženi.

Par sicer velja za zelo izzivalnega v smislu izbora oblačil. Avgusta letos naj bi Censorijevo zaradi pomanjkljivih oblačil v Italiji prijavili policiji, saj se je po Toskani sprehajala brez modrčka in v oprijetem prosojnem kostimu, nad čimer naši sosedje niso bili navdušeni. Še istega meseca je bil kritik deležen tudi Kanye West, ki je med vožnjo z vodnim taksijem po Benetkah kazal golo zadnjico. Kmalu zatem so upravitelji taksijev sporočili, da imata raper in njegova žena zaradi neprimernega oblačenja dosmrtno prepoved vstopa v njihova plovila.

