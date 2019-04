Žižek proti Petersonu: "Resnega soočenja ne moremo pričakovati"

Žižek in Peterson sicer nimata veliko skupnega. Še najbolj blizu sta si njuni stališči o politični nekorektnosti, okoli katere se oba strinjata, da smo zašli predaleč. To je tudi točka, na kateri Peterson dobiva glasove (skrajne) desnice, Žižek pa s tem kritično vrednoti držo levice.

"Govorila bosta drug mimo drugega, resnega soočenja ne bo"

Zgodovinar in poznavalec Luka Lisjak Gabrijelčič pričakuje, da bo soočenje med njima veliko manj polemično, kot si ljudje predstavljajo. "Mislim, da bosta govorila v glavnem drug mimo drugega. Resnega soočenja ne bo. Vse to, kar smo slišali od njiju že prej, bomo slišali znova. Oba ponavljata bolj ali manj iste teze, oba imata veliko raje samogovore kot soočenje z nekim konkretnim sogovornikom," pojasnjuje Lisjak Gabrijelčič.

Peterson boljši v debatiranju, Žižek se bo poskušal prikupiti s šalami

Kot dodaja, je sicer Peterson sicer boljši v debatiranju, a tudi on trmasto ponavlja stvari, ki so težko ubranljive. Žižek pa se bo na drugi strani poskušal publiki prikupiti s šalami. "Ker mislim, da bo bolj šarmiral, bo publika bolj vzljubila Žižka. Mislim pa, da kake odprte, direktne polemike, nekega trka niti ne bo," dodaja.

Luka Lisjak Gabrijelčič meni, da sta tako Žižek kot Peterson zelo priljubljena in brana avtorja. A neke vsebinske izmenjave mnenj in polemike na soočenju ne pričakuje, Foto: Bojan Puhek

Naslov predavanja, na katerem se bosta soočila Žižek in Peterson, je Sreča: kapitalizem ali marksizem. Lisjak Gabrijelčič ob tem dodaja, da je zelo malo pozornosti namenjene dejstvu, da oba izhajata iz psihoanalize oziroma Freuda. "Avtor, ki je posrednik med Petersonom in Freudom, je Jung, ki ga Žižek prezira. Na drugi strani je pa posrednik med Žižkom in Freudom Lacan. Skupna referenca je vendarle freudizem. Oba na nek način zagotovo ne postavljata sreče kot nekaj pomembne oziroma najpomembnejše vrline. Oba sta zelo skeptična do vprašanja sreče. Me zanima, ali bo to prišlo na dan."

Kopja bi se lahko lomila pri vprašanju religije

Po njegovih besedah se oba tudi zelo zanimata za religijo. "Zanima me, ali bo Žižek oponesel Petersonu, da je to, kar on počne, je poganstvo in je zelo drugačno od krščanstva," pravi Lisjak Gabrijelčič in dodaja, da tukaj bi vprašanje religije utegnilo biti zanimivo. "Ravno tip religioznega mišljenja, ki ga promovira Peterson, je nekaj, kar je Žižek v preteklosti zelo napadel, ravno iz tega stališča krščanstva, da to prinese v religiozno razumevanje zahoda neki radikalni prelom in da ga ni mogoče razumeti v teh kategorijah modrosti in iskanja ravnovesja z naravnim redom … Ampak je nekakšen radikalni klic k ljubezni do bližnjega, v katerem je nekaj destabilizajočega za družbeni red."

Kako bo videti debata med Žižkom in Petersonom, kot jo vidijo na Twitterju

Debata med Žižkom in Petersonom bo verjetno potekala takole.

1. Žižek bo izpostavil, da oba nasprotujeta politični korektnosti.

2. Nato bo Petersona kritiziral, da spregleda, da je razredni boj edini odgovor na politično korektnost.

3. Nato bo govoril o nepovezanih temah. — Mr Conformista (@cnfrmstA) February 28, 2019

Žižek utegne potegniti iz rokava skrivno orožje: Petersona obtožiti, da ostaja v koordinatah psevdopoganske modrosti in da ne razume radikalnosti krščanske etike. — Luka Lisjak ن🎗 (@llisjak) February 28, 2019

Kdo je Jordan B. Peterson? Peterson, profesor klinične psihologije na univerzi v Torotnu in avtor uspešnice 12 pravil za življenje: Protistrup za kaos, je sicer širši javnosti znan po svojih kontroverznih stališčih do politične korektnosti, levičarskega aktivizma in neomarksizma. Prepričan je, da z znanostjo lahko ovrže nekatere koncepte, na katerih temeljijo gibanja za družbeno pravičnost, prisotna na ameriških univerzah. Javnosti je postal znan po tem, ko se ni strinjal z uporabo spolno nevtralnih osebnih zaimkov. Te so na univerzi v Torontu uvedli po spremembi kanadske zakonodaje, ki je profesorjem naložila, da študente, ki se ne identificirajo s svojim biološkim spolom ( "on" ali "ona"), naslavljajo s spolno nevtralnimi zaimki. Zaradi svojega nestrinjanja z zakonodajo je prejel tudi dve pisni opozorili pred izgubo službe ter si nakopal jezo aktivistov skupnosti LGBT. Minuli mesec pa je zaradi njegovih stališč in po burnih odzivih profesorjev in študentov univerza v Cambridgeu umaknila svojo ponudbo, da se jim za dva meseca pridruži kot gostujoči profesor. "Cambridge je vključujoče okolje in pričakujemo, da bodo vsi naši zaposleni in obiskovalci to spoštovali. Tukaj ni prostora za tiste, ki tega ne zmorejo," so svojo odločitev utemeljili na univerzi. Le nekaj dni za tem pa je Peterson doživel še en udarec. Po napadu v Christchurchu, v katerem je umrlo 50 ljudi, je novozelandski založnik ustavil prodajo njegove knjižne uspešnice 12 pravil za življenje: Protistrup za kaos. Umik knjige s prodajnih polic se je zgodil po tem, ko je na splet pricurljala fotografija Petersona in njegovega oboževalca. Ta ima na sebi oblečeno majico "I'm a proud Islamaphobe" (Sem ponosen islamofob, op. p.). Peterson je sicer knjigo lani jeseni predstavil tudi v Sloveniji.