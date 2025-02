V Slovenijo prihaja človek, ki zagovarja Putina

V Slovenijo maja letos na predavanje prihaja znani kanadski psiholog in pisec knjižnih uspešnic Jordan Peterson. Ta je v zadnjih letih znan tudi zaradi razumevajočega pristopa do Putinove Rusije in njene agresije na Ukrajino.

Kanadski psiholog Jordan Peterson je pred leti zaslovel kot konservativna intelektualna zvezda. Pot do slave je najprej začel z nasprotovanjem spremembam kanadskega zakona o človekovih pravicah in kazenskega zakonika, ki je kršenje identitete transspolnih oseb opredelil kot sovražni govor.

Pisec knjižne uspešnice in viralni videoposnetek

Svojo slavo je še povečal s knjižno uspešnico 12 pravil za življenje. Katapult, ki ga je izstrelil k svetovni medijski slavi, pa je bil zdaj že kultni intervju, ki ga je imel Peterson za britansko televizijsko postajo Channel 4. januarja 2018.

Peterson je s svojimi spretnimi odgovori tako zmedel ostrojezično britansko novinarko Cathy Newman, da je za nekaj trenutkov ostala brez besed. Posnetek je hitro zaokrožil po svetovnem spletu.

Če se je Peterson sprva razglašal za klasičnega liberalca in trdil, da ni konservativec, je pozneje začel drseti vse bolj proti desni.

Razumevajoč do ruskega napada na Ukrajino

Peterson, ki je bil do zdaj dvakrat v Sloveniji, je po ruskem napadu na Ukrajino začel buriti duhove zaradi svojih stališč do ruskega predsednika Vladimirja Putina in vojne v Ukrajini.

Jordan Peterson je zaslovel tudi kot pisec knjige 12 pravil za življenje. Foto: Guliverimage

Julija 2022 je Peterson na YouTubu objavil nekaj več kot 51-minutni videoposnetek z naslovom Russia vs. Ukraine or civil war in the West? (sl. Rusija proti Ukrajini ali državljanska vojna na Zahodu?).

Peterson o Putinu kot dejavnem kristjanu

Peterson v videoposnetku namiguje, da Rusija upravičeno šteje Ukrajino za svoje vplivno območje, za del svoje nacionalne identitete in za obrambni pas med Evropo in Rusijo, ki zagotavlja rusko varnost.

Peterson pri tem spomni na gradnjo krščanskih cerkva v Putinovi Rusiji, Putina pa opiše kot dejavnega kristjana in pove, da se ima morda za podrejenega Bogu.

Peterson hvali Dugina

Peterson tudi opiše Aleksandra Dugina, ki je velik zagovornik vojne proti Ukrajini, kot pristnega filozofa in omenja, da Putin govori o moralni dekadenci na Zahodu in o tem, da se na Zahodu krepijo ideje, ki so v Rusiji pred več kot stotimi leti povzročile komunistično revolucijo.

Peterson tako namiguje, da se "globoko verni kristjan" Putin v resnici v Ukrajini bojuje proti degeneriranemu oziroma izrojenemu Zahodu, ker ne želi pustiti, da patološki Zahod (še ena Petersonova oznaka v videoposnetku) dobi nadzor nad Ukrajino.

Ne preseneča, da je Peterson s svojimi stališči razjezil Ukrajince, tudi tiste, ki živijo v Kanadi, ki so ga na začetku njegovega vzpona občudovali zaradi njegove graje komunizma in komunistične ideologije.