Jordan Peterson sporočil, da zapušča Twitter #video

"Pred kratkim sem za tri tedne poskusno nehal dostopati do Twitterja," je povedal Peterson. "Nekaj ​​mojega osebja je objavljalo povezave do videoposnetkov. Bilo je pravo olajšanje. Začel sem več brati in pisati," je dodal. "Ponovno sem ga začel uporabljati pred nekaj dnevi in ​​rekel bi, da se mi je življenje skoraj takoj poslabšalo."

"Neskončna poplava hudobnih žalitev res ni nekaj, kar je mogoče doživeti kje drugje," je še dejal za Fox News.

"Rad spremljam ljudi, ki jih poznam, vendar menim, da je spodbujevalna struktura platforme bistvena in nevarno nora," je sklenil in se odločil, da zapusti Twitter.

The endless flood of vicious insult is really not something that can be experienced anywhere else. I like to follow the people I know but I think the incentive structure of the platform makes it intrinsically and dangerously insane. https://t.co/NlWTUKRHlG — Dr Jordan B Peterson (@jordanbpeterson) May 17, 2022

"Svojemu osebju sem naročil, naj spremeni moje geslo, da me ne bo znova zamikalo" je dodal Peterson. "Če imam kaj povedati, bom napisal članek ali posnel video."

Pomemben je postal po objavi posnetkov na YouTubu

Peterson, ki je od leta 1999 do 2021 poučeval psihologijo na Univerzi v Torontu, je postal pomemben, potem ko je objavil serijo videoposnetkov na YouTubu, ki kritizirajo kanadski zakon C-16, ki je prepovedal diskriminacijo na podlagi "spolne identitete in izražanja". Peterson je trdil, da bo predlog zakona uporabil nekatere zaimke spola kot "prisilni govor", in to potezo povezal s politično korektnostjo in politiko identitete.

Petersonova predavanja in pogovori so zbrali na milijone ogledov na YouTubu in do leta 2018 je svojo klinično prakso in poučevanje ustavil ter izdal vplivno knjigo 12 pravil za življenje: protistrup za kaos. Po zdravstvenih težavah v letih 2019 in 2020 je izdal svojo tretjo knjigo Onkraj reda: 12 več pravil za življenje. Izstopil je iz univerze v Torontu in se vrnil k podcastom.

Tik preden je naznanil svoj odhod s Twitterja, se je Peterson odzval na videoposnetek na YouTubu z naslovom Jordan Peterson joče nad podnebnim aktivizmom, kjer je govoril o nesprejemljivi demoralizaciji mladih.