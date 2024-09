Sledilce je opozoril, da so se ob vdoru na njegovem profilu pojavile nenavadne objave in spremembe v nastavitvah. Pozval jih je, naj preverijo svoje profile in redno menjajo gesla.

⚠️‼️Danes dopoldan zabeležen vdor v X račun @JJansaSDS. Nenavadne objave ter spremembe v nastavitvah.



Preverite svoje profile, redno menjajte gesla. pic.twitter.com/WqTKLBvt8t — Janez Janša (@JJansaSDS) September 14, 2024

Iz Janševe objave na platformi X je razvidno, da so nadzor nad njegovim uporabniškim računom začasno najverjetneje prevzeli goljufi, ki so želeli na hitro zaslužiti s kriptovalutami.

V konkretnem primeru naj bi sicer šlo za širši pojav oziroma obsežnejšo kampanjo vdiranja v profile, saj o prevzemih nadzora nad njihovimi uporabniškimi računi poroča več uporabnikov z vsega sveta, med njimi pa so ob politikih tudi športne organizacije in novinarji.

Sodeč po najnovejših ugotovitvah strokovnjakov za informacijsko varnost se zdi, da je bila ranljivost, ki je povzročila vdore v uporabniške račune, v eni od tretjih aplikacij in ne v protokolu za prijavo v družbeno omrežje:

Looks like a hacking operation in progress: pic.twitter.com/uS5ISkjHPL — Thord Are Iversen (@The_Lookout_N) September 14, 2024