Slavoj Žižek: Lahko je živeti v vili v Murglah in govoriti o bratstvu

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

"Treba je pokazati razumevanje za navadne ljudi. Lahko je živeti v vili v Murglah in govoriti o bratstvu. Nekaj drugega pa je živeti ob imigrantih," je glede vprašanja migracij v intervjuju za Delo povedal filozof Slavoj Žižek, ki je s svojim nedavnim govorom na Frankfurtskem knjižnem sejmu razburil del javnosti.

"Vedno pravim, da ni rešitev, da preprosto odpremo meje. Večina teh navideznih migrantov je kriminalcev in bogatejših posameznikov, saj je treba tihotapcem za pot odšteti od pet do deset tisoč evrov. Revnejši ostanejo doma. To torej ničesar ne reši," je povedal o slovenski uvedbi nadzora na mejah s Hrvaško in Madžarsko ter dodal:

"Osredotočanje samo na to, ali pridejo ali ne, je napačen pristop. Lahko bi se nam zgodilo isto, kot bi se zdaj lahko v Franciji, kot se je v Italiji, na Švedskem, na Danskem in na Finskem, kjer je prišla na oblast skrajna desnica. Treba je pokazati razumevanje za navadne ljudi. Lahko je živeti v vili v Murglah in govoriti o bratstvu. Nekaj drugega pa je živeti ob imigrantih."

"Mi, zahodnjaki smo spontani rasisti, to pomeni, da imamo brezposelne, so pa službe, ki jih absolutno nočemo. Tam lahko migranti najdejo priložnost, ampak organizirano, ne kaotično," je še zatrdil.

"Izrael na poti k temu, da postane diktatura"

Žižek je sicer za precej razburjenja poskrbel s svojim govorom na odprtju Frankfurtskega knjižnega sejma, ko je med drugim dejal "Brezpogojno, brez vsakega če in ampak obsojam napad Hamasa na Izraelce v bližini meje z Gazo. Izraelu priznavam pravico do tega, da se brani in odstrani grožnjo. Vseeno pa sem opazil nekaj nenavadnega. V trenutku, ko človek omeni, da je treba analizirati kompleksno ozadje situacije, je praviloma obtožen opravičevanja ali podpiranja Hamasovega terorizma."

Kot je poudaril v govoru, brez knjig ni rešitve za Gazo, Izrael pa je, kot je citiral zgodovinarja in pisatelja Yuvala Noaha Hararija, na poti k temu, da postane diktatura. Omenil je tudi, da so Palestinci razumljeni kot problem. Treba bi bilo pogledati njihovo situacijo, primerjati nekaj, kar se zdi neprimerljivo, je dejal, in sprožil očitek iz občinstva, da relativizira problematiko. A se je odzval, da tega ne počne.

Žižek: Govorijo o raznolikosti, vse kar počnejo pa je, da izključujejo

V intervjuju za Delo je Žižek glede svojega govora dejal: "Groteskno je, da je k meni pristopilo veliko Nemcev, pogledalo naokrog in tišje reklo: Veš, strinjam se s tabo. Ne upajo si. Presenetljivo veliko podpore – ne od vseh, a vendar – dobivam od tukajšnjih Izraelcev. To so normalni ljudje, ki vedo, kdo je Netanjahu. Pravijo, da sem izrekel evidentno resnico. Ničesar nisem relativiziral, brez rešitve palestinskega vprašanja, za katero sta krivi obe strani, ne bo dosežen mir. Sem proti Hamasu, citiral sem zgolj izjave izraelske vlade, ki je dejala, da je celotno območje ekskluzivno židovsko, da o tem ni nobene debate."

Kot je še izpostavil, o tej temi ni bilo veliko dialoga: "Res je, ni ga bilo. To je čista logika te 'cancel culture'. Govorijo 'diversity, inclusion', vse, kar počnejo, pa je, da izključujejo tiste, ki ne ustrezajo njihovemu pojmu 'diversity'."

"Ukrajini najprej podporo odrekla kvazilevica, zdaj pa še ameriška desnica"

Dejal je še, da je dogajanje na bližnjem vzhodu izkoristil ruski predsednik Vladimir Putin, "ker se predstavlja kot tisti, ki pomirja". Ob tem je izpostavil, da Ukrajina že tako ali tako izgublja veliko podpore, kar je po njegovem mnenju krivično. "Najprej ji jo je odrekala neka antiimperialistična mirovna kvazilevica, zdaj pa se proti Ukrajini v ZDA obrača tudi desnica," je sklenil.