Slavoj Žižek: To je bližnjica do katastrofe

Popolna podpora je najmanj, kar smo dolžni ponuditi Ukrajini, in zato potrebujemo močnejšo zvezo Nato. Ideja o nevtralnosti EU je bližnjica do katastrofe, je v kolumni za britanski The Guardian zapisal svetovno znani slovenski filozof Slavoj Žižek.

Slavoj Žižek zapis začne s priljubljeno glasbeno uspešnico Imagine avtorja Johna Lennona, ki je bila zanj od nekdaj priljubljena iz napačnih razlogov. Ne predstavlja si namreč, da bi svet živel kot eno, saj je po njegovem prepričanju to najboljša pot v pekel.

Čas za prebujanje

Nadaljuje, da tisti, ki se ob ruski agresiji na Ukrajino oklepajo pacifizma, ostajajo ujetniki lastne različice skladbe "Imagine". Predstavljajte si svet, v katerem se napetosti ne rešujejo z oboroženimi spopadi, ponazori. Meni, da je v tem svetu vztrajala Evropa in ignorirala brutalno realnost zunaj svojih meja. Opozarja, da je zdaj skrajni čas, da se prebudi

Žižek poudarja, da je sanj o hitri ukrajinski zmagi in začetnih sanj o hitri ruski zmagi konec. Vse bolj se vojna kaže kot dolgotrajen zastoj. Rusi napredujejo počasi, njihov končni cilj pa je jasen. Ko se ruski predsednik Vladimir Putin primerja z nekdanjim ruskim carjem iz 18. stoletja Petrom Velikim, ni več treba brati med vrsticami, pravi Žižek.

Putinovi veliki načrti

Ob tem analizira Putinove besede: "Da bi zahteval nekakšno vodstvo – ne mislim na globalno, temveč vodstvo na kateremkoli področju –, si mora vsaka država, katerikoli narod ali etnična skupina zagotoviti svojo suverenost. Vmesna možnost ne obstaja: ali je država suverena ali je kolonija, ne glede na to, kako se slednja imenuje."

Za razlago Putinovih besed si Žižek izposodi besede političnega analitika CNN, ki je dejal, da obstajata dve kategoriji držav: suverene in osvojene. Po Putinovih imperialističnih težnjah bi morala Ukrajina spadati v kategorijo osvojenih držav.

In kot je razvidno iz uradnih izjav Kremlja v zadnjih mesecih, v to kategorijo uvrščajo tudi Bosno in Hercegovino, Kosovo, Finsko, tri baltske države … Ne nazadnje Rusija v to kategorijo uvršča tudi samo Evropo.

Žižek pojasni, kaj pomenijo pozivi, da bi Putinu omogočili, da si reši obraz oziroma mu je treba ponuditi izhod. To ne pomeni, da bi morali sprejeti ozemeljski kompromis v Donbasu, ampak bi morali sprejeti Putinove imperialne ambicije. Takšne ambicije pa je po Žižkovem prepričanju nujno brezpogojno zavrniti. "Vztrajanje pri polni suverenosti v času globalnega segrevanja je čista norost, saj je preživetje človeštva odvisno od tesnega sodelovanja na globalni ravni," zapiše.

Globalno segrevanje je ruski strateški načrt

Toda Rusija ne ignorira globalnega segrevanja. Zakaj je bila sicer tako zelo jezna ob odločitvi skandinavskih držav, da se pridružijo zvezi Nato? Žižek poudarja, da je zaradi globalnega segrevanja na kocki tudi nadzor nad Arktičnim prehodom, in spomni, da je zato nekdanji ameriški predsednik Donald Trump od Danske želel kupiti Grenlandijo.

Zaradi ekspanzivnega razvoja Kitajske, Japonske in Južne Koreje bo glavna transportna pot v prihodnosti potekala severno od Rusije in Skandinavije. Žižek meni, da namerava Rusija globalno segrevanje strateško izkoristiti. S tem bi nadzorovala glavno svetovno trgovinsko pot, obenem pa razvijala Sibirijo in nadzorovala Ukrajino. Rusija bi prevzela prevlado nad proizvodnjo hrane in tako izsiljevala preostali svet. "To je ultimativna ekonomska realnost Putinovih imperialnih sanj," napoveduje Žižek.

Nadaljuje, da tisti ljudje, ki zagovarjajo zmanjšanje podpore Ukrajini in dajejo večji poudarek pogajalskim pritiskom, vključno z bolečimi ozemeljskimi kompromisi, radi poudarjajo, da Ukrajina preprosto ne more zmagati v vojni z Rusijo. To je morda res, a ravno v tem Žižek vidi veličino ukrajinskega odpora. Tvegali so nemogoče in kljubovali pragmatičnim kalkulacijam. Najmanj, kar jim dolgujemo, je, da jim nudimo polno podporo, za kar potrebujemo močnejšo zvezo Nato, vendar ta naj ne bo podaljšana roka ZDA.

Evropa kot kraj posrednega spopada med ZDA in Rusijo

Ameriška strategija zoperstavljanja Rusiji in Kitajski prek Evrope je rezultirala v tem, da je stara celina postala kraj posrednega spopada med ZDA in Rusijo, ki se lahko konča s kompromisom med obema silama na račun Evrope. Žižek opozarja, da ima Evropa le dva načina, da izstopi iz tega vlaka: igranje nevtralnosti predstavlja bližnjico v katastrofo, drugo možnost pa vidi v njeni večji avtonomiji. Ob tem bralcem ponuja v razmislek, kako bi lahko morebitna Trumpova zmaga na prihodnjih volitvah situacijo spremenila.

Žižek še spomni, da je sporočilo levičarjev Ukrajini, da je aktualna vojna v interesu Natove oborožitvene industrije, ki išče priložnosti za nove zaslužke, s čimer bi se izognila morebitni recesiji, pravzaprav sledeče: OK, ste žrtve brutalne ruske agresije. A ne računajte na naše orožje, saj s tem postajate igralci v rokah oborožitvene industrije.