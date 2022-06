Ukrajinci uničili "elitno" rusko enoto: "Opazili smo saboterje in jih prisilili ..." #vŽivo

Ukrajinski vojaki so opazili saboterje, uporabili orožje in jih prisilili, da so se umaknili.

Ukrajinski vojaki so opazili saboterje, uporabili orožje in jih prisilili, da so se umaknili. Foto: Reuters

106. dan vojne v Ukrajini. Ukrajinska vojska pravi, da je po več kot 14-urni bitki uničila enoto "elitnih" ruskih vojakov. Za odstranjevanje ruskih bojnih vozil in vojakov so uporabili izstrelke granat NLAW.

Dnevni pregled dogodkov



7.03 Pravosodni ministri EU o boju proti nekaznovanosti v zvezi rusko agresijo

6.25 Ukrajinci: Po 14-urni bitki smo uničili "elitno" rusko enoto

6.17 Zelenski: Usoda Donbasa je odvisna od bitke za Severodoneck

6.15 Nova poročila o žrtvah

7.03 Pravosodni ministri EU o boju proti nekaznovanosti v zvezi rusko agresijo

Ministri držav članic EU za pravosodje bodo na današnjem zasedanju v Luxembourgu govorili o boju proti nekaznovanosti v luči ruske agresije na Ukrajino in predlogu Evropske komisije glede uvrstitve kršenja sankcij na seznam kaznivih dejanj EU. Zasedanja se bo prvič udeležila tudi nova slovenska pravosodna ministrica Dominika Švarc Pipan.

Zasedanja se bo prvič udeležila tudi nova slovenska pravosodna ministrica Dominika Švarc Pipan. Foto: STA

Pravosodni ministri EU bodo v razpravi o pravosodnem odzivu unije na dogajanje v Ukrajini govorili o boju proti nekaznovanosti za zločine, zagrešene v državi. Osredotočili se bodo na podporo unije preiskavam in pregonu mednarodnih zločinov ter učinkovito izvajanje sankcij proti Rusiji.

Z vojno v Ukrajini bo povezana tudi prva razprava pravosodnih ministrov o predlogu Evropske komisije za razširitev seznama kaznivih dejanj v EU, na katerega bi dodali kršenje sankcij. S tem je sicer povezan tudi predlog direktive, ki bi omogočila zaplembo nezakonito pridobljenega premoženja tistim, ki bi jih kršili. To premoženje bi lahko uporabili za obnovo Ukrajine.

6.25 Ukrajinci: Po 14-urni bitki smo uničili "elitno" rusko enoto

"Naši fantje so opazili saboterje, uporabili orožje in jih prisilili, da so se umaknili," trdijo Ukrajinci.

Ukrajinska vojska pravi, da je po več kot 14-urni bitki uničila enoto "elitnih" ruskih vojakov. V objavi na Facebooku je jurišna brigada ukrajinskih oboroženih sil sporočila, da so njene enote ustavile poskus ruske enote, da bi prečkala avtocesto na vzhodu Ukrajine.

Ukrajinski vojaki trdijo, da so po več kot 14-urni bitki uničili enoto "elitnih" ruskih vojakov. Foto: Reuters V nekem trenutku med spopadom so Ukrajinci povedali, da so spoznali, da se borijo proti pehotni diviziji ruskih oboroženih sil s sedežem v Pskovu, ki jih "ruske oborožene sile štejejo za elito". Za odstranjevanje ruskih bojnih vozil in vojakov so uporabili izstrelke granat NLAW.

Prejšnji teden je Ukrajina trdila, da je uničila celotno rusko vojsko v Izjumu, ukrajinski voditelj Volodimir Zelenski pa je dejal, da je Rusija izgubila 200 letal, kar dokazuje, da ruski vojski ne uspeva prevzemati vodstva v zračni vojni nad Ukrajino.

Zahodni uradniki ocenjujejo, da je bilo v invaziji ubitih okoli 15 tisoč Rusov. Ukrajina po drugi strani trdi, da je ubila 30 tisoč ruskih vojakov.

6.17 Zelenski: Usoda Donbasa je odvisna od bitke za Severodoneck

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je dejal, da branilci Severodonecka na vzhodu Ukrajine ruskim silam v "srditem in težkem boju" povzročajo velike izgube.

"V Severodonecku se o usodi Donabasa odloča na več načinov," je dejal Zelenski v svojem nočnem videonagovoru.

Večji del severnega Donecka je pod nadzorom ruskih sil, ukrajinski branilci pa še vedno držijo le predmestja tega mesta, je danes povedal guverner Luganska Sergej Hajdaj.

6.15 Nova poročila o žrtvah

Iz Ukrajine so sporočili, da je bilo v ruskih napadih na ukrajinska mesta ubitih več civilistov. V Donecku so umrli najmanj štirje ljudje, pet pa je bilo ranjenih, poročajo oblasti.