Presunljive številke, ki razkrivajo, kako hudo je bilo v Ukrajini že pred vojno

V tridesetih letih, in sicer med letoma 1990 in 2020, se je iz Ukrajine izselilo 7,76 milijona prebivalcev, največ v Evropi. Foto: Reuters

Prebivalstvo se v večini evropskih držav izseljuje. Med temi državami prevladujejo predvsem vzhodnoevropske države, ki veljajo za gospodarsko šibkejše. Eden izmed takih primerov je tudi Ukrajina, ki je od leta 1990 do leta 2020, torej že pred vojno, ki jo je 24. februarja začela Rusija, izgubila skoraj osem milijonov prebivalcev. V Sloveniji pa lahko razlog za povečanje števila prebivalcev pripišemo tudi priseljevanju prebivalcev iz območja nekdanje Jugoslavije. A nekatere države so se spopadle s precejšnjim upadom, med njimi tudi sosednja Hrvaška, v kateri je od leta 2017 začasno selitev v tujino prijavilo 177 tisoč ljudi, 55 tisoč pa jih je domovino zapustilo za vedno.

Po koncu vojne od leta 1950 se je število prebivalcev v Sloveniji vztrajno povečevalo, v Sloveniji je takrat prebivalo 1.473.093 ljudi, po padcu železne zavese leta 1990 pa je Slovenija že imela 2.006.405 prebivalcev. V zadnjih 30 letih se je tako prebivalstvo Slovenije povečalo za 72.533 ljudi in je po podatkih Združenih narodov leta 2020 doseglo številko 2.078.938. Od leta 2022 pa ima Slovenija 2.079.488 prebivalcev.

Selitveni prirast leta 2020 za Slovenijo pozitiven

Leta 2020 se je iz tujine v Slovenijo preselilo 36.110 ljudi, ki so v Sloveniji prijavili prebivališče. 17.745 prebivalcev Slovenije pa se je iz Slovenije v tujino odselilo. Tako je za leto 2020 selitveni prirast, kar predstavlja razliko med številom priseljenih in odseljenih prebivalcev v koledarskem letu, znašal 18.365 ljudi. 140.223 prebivalcev je leta 2020 spremenilo naselje svojega prebivališča v Sloveniji in opravilo tako imenovano notranjo selitev.

Največje izseljevanje Slovencev leta 2009

Po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije (Surs) se je leta 2004 iz Slovenije izselilo 8.260 prebivalcev Slovenije, v to pa so vključeni tako slovenski kot tuji državljani. Število je nato naraščalo in doseglo vrh leta 2007, ko se je izselilo 14.943 prebivalcev.

Naslednje leto se je izseljevanje ponovno zmanjšalo, nato pa leta 2009 precej naraslo, v Sloveniji pa je nastopila ekonomska kriza, zaradi katere se je izselilo 18.788 prebivalcev Slovenije.

Kasneje je število prebivalstva ponovno zanihalo, leta 2015 se je iz Slovenije tako izselilo 14.913 prebivalcev, od tega 8.654 slovenskih in 6.259 tujih državljanov, leta 2016 pa 15.572 prebivalcev, od tega 8.800 slovenskih in 6.772 tujih državljanov.

Iz katerih držav so se v zadnjih 30 letih ljudje najbolj množično izseljevali?

Iz večine evropskih držav so se po padcu železne zavese ljudje izseljevali, kar prikazuje tudi zgornji graf. Iz držav, ki so ekonomsko manj stabilne, se je prebivalstvo v zadnjih tridesetih letih praviloma zmanjšalo. Pravo nasprotje so države, ki so močne tudi gospodarsko, med njimi Nemčija, Francija, Združeno Kraljestvo, Italija, Španija, Nizozemska, Belgija, Švedska, Avstrija, Švica, Danska, Norveška, Irska med njimi pa je tudi Slovenija.

Da se prebivalstvo v te države preseljuje lahko pripišemu dejstvu, da gre za države, v katere se priseljujejo ljudje, ki bodisi prihajajo iz držav nekdanje Jugoslavije, eden takih primerov je Slovenija ali pa se v državo priselijo za krajši čas. To lahko pripišemo tudi delu, ki ga v izbrani državi opravljajo ali pa se v ciljno državo priselijo zaradi družine, ki tam že prebiva. Na preseljevanje pa lahko vplivajo tudi vojne, tako množično izseljevanje prebivalcev lahko spremljamo v Ukrajini.

Iz katerih držav se prebivalstvo večinoma izseljuje?

Države, ki se po letu 1990 spopadajo z depopulizacijo so običajno države, ki gospodarsko niso med močnejšimi, prav tako pa so to države iz vzhodnejšega dela Evrope. Med njih spadajo Rusija, Ukrajina, Poljska, Romunija, Madžarska, Belorusija, Srbija, Bolgarija, Hrvaška, Gruzija, Bosna in Hercegovina, Armenija, Litva, Albanija, Moldavija, Latvija, Estonija in še nekatere manjše, kjer odliv prebivalcev ni opazno velik.

Največ ljudi v Evropi se je v zadnjih tridesetih letih izselilo iz Ukrajine, iz te vzhodnoevropske države je odšlo 7,76 milijonov ljudi. Največji odstotkovni negativni prirast pa beležijo v Latviji, kjer je iz te baltske države odšlo 27,84 odstotkov prebivalcev. Druga država z negativnim prirastom je Bosna in Hercegovina, iz te države je odšlo 27,11 odstotkov prebivalcev.

Slovenija v zadnjih tridesetih letih beleži 0,11 milijonov prebivalcev, ki so se v državo priselili. To je 5,63 odstotni pozitivni prirast.

Največji prirast v milijonih prebivalcev beležita Francija z 9,15 milijonov prebivalcev in Združeno Kraljestvo z 10,09 milijoni novih prebivalcev. Največji odstotkovni prirast pa beležita Ciper (55,48 odstotkov) in Luksemburg z 65,79 odstotki novih prebivalcev v zadnjih tridesetih letih.

Kako je priseljevanje prebivalcev povezano z BDP-jem na prebivalca?

V državah, kjer je BDP na prebivalca najvišji v Evropi so v letih od 1990 do 2020 zabeležili tudi pozitvni prirast prebivalcev. Te države so Luksemburg (102.542,73 evrov na prebivalca), Irska (83.410,77 evrov/prebivalca), Švica (63.605,49 evrov/prebivalca), Norveška (59.134,98 evrov na prebivalca), Danska (52.022,34 evrov/prebivalca), Nizozemska (50.415,30 evrov/prebivalca). Med temi državi so tudi Nemčija (47.357,46 evrov/prebivalca), Francija (39.084,18 evrov/prebivalca) in Združeno Kraljestvo (38.713,11 evrov/prebivalca).

BDP na prebivalca v Sloveniji v letu 2020 znaša 33.989,64 evrov in čeprav ta rezultat Slovenijo uvršča v sredino vseh evropskih držav, Slovenija še vedno beleži pozitiven prirast prebivalcev.

Na dnu razpredelnice za BDP pa so države, iz kjer so se ljudje izraziteje izseljevali in zato beležijo negativen prirast prebivalcev. To so Bosna in Hercegovina (13.336,20 evrov/prebivalca), Albanija (12.364,35 evrov/), Ukrajina (11.510,61 evrov/prebivalca), Moldavija (11.462,25 evrov/prebivalca) in Kosovo (10.021,68 evrov/prebivalca), ki beleži najmanjši BDP na prebivalca izmed evropskih držav. Ta vzporednica med negativnim prirastom prebivalstva in BDP-jem držav pa je tudi eden izmed glavnih razlogov, zakaj se prebivalci iz omenjenih držav odseljujejo.