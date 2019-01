Skoraj vsak šesti zemljan bi se izselil (če bi se lahko)

Najbolj zaželene destinacije potencialnih migrantov so ZDA, Kanada, Nemčija, Francija, Avstralija in Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske.

Več kot 750 milijonov ljudi ali 15 odstotkov svetovnega prebivalstva razmišlja o trajni selitvi v neko drugo državo, je pokazala najnovejša raziskava Gallupovega instituta, ki jo povzema Svetovni ekonomski forum.

Vrednosti in razlogi za takšno razmišljanje se zelo razlikujejo med posameznimi državami in regijami sveta. Velikokrat so razlogi za zapuščanje domovine spopadi, lakota in naravne nesreče, a so med razlogi za iskanje boljšega življenja drugje tudi številni drugi motivi, med drugim ekonomske priložnosti, še ugotavljajo v raziskavi.

Nemčija je tretja na svetovni in prva na evropski lestvici najbolj priljubljenih destinacij za tiste, ki razmišljajo o trajni selitvi v drugo državo. Foto: Reuters

Ne migrirajo samo revni

Najnovejše vrednosti raziskave Gallup World Poll tako med drugim razkrivajo, da o trajni selitvi razmišlja vedno več ljudi (tudi) v bolj razvitih delih sveta, kot sta Severna Amerika ali Evropa.

Tako se je v Severni Ameriki ta delež v petih letih povečal z deset na 14 odstotkov, v ZDA pa je lani kljub krepitvi trga dela o življenju v drugi državi razmišljalo 16 odstotkov vprašanih, kar je največja rast, ki so jo zaznali v tej raziskavi.

V Evropski uniji, katere državljani uživamo v pravicah prostega gibanja in naseljevanja, ostaja želja po migraciji nespremenjena že od leta 2012, in sicer na vrednostih okrog 21 odstotkov. V drugih evropskih državah, ki niso članice Evropske unije, so se v povprečju vrednosti ustalile na 26 odstotkih po tem, ko so na začetku tega desetletja začele naraščati s takratnih 21 odstotkov.

Iz Sierre Leone bi odšle skoraj tri četrtine prebivalcev

Bolj kot iz Evrope zunaj Evropske unije o izseljevanju razmišljajo v subsaharski Afriki (33 odstotkov) ter v Latinski Ameriki (27 odstotkov). Toda tudi znotraj teh regij so velike razlike po državah – tako na primer o izseljevanju razmišlja kar 71 odstotkov državljanov Sierre Leone.

Sierra Leone je država, kjer kar 71 odstotkov prebivalstva razmišlja o odhodu v drugo državo. Foto: Reuters

K visokemu deležu prebivalstva, ki v subsaharski Afriki razmišlja o odhodu, gotovo prispevajo dolgotrajni spopadi v Sudanu in Jemnu, spopadi v Siriji pa so povečali delež tudi na Bližnjem vzhodu in v Severni Afriki z 19 odstotkov pred petimi leti na zdajšnjih 24 odstotkov.

V Avstraliji z Oceanijo ter južni, vzhodni in jugovzhodni Aziji ne razmišljajo toliko o odhodu

Na dnu lestvice z ustaljenimi vrednostmi ostajajo Avstralija z Novo Zelandijo in Oceanijo, kjer le devet odstotkov prebivalcev razmišlja o trajni selitvi, ter južna in vzhodna Azija z osmimi in jugovzhodna Azija s sedmimi odstotki potencialnih migrantov.

Obljubljene dežele ostajajo nespremenjene

Kljub močno zaostrenim pogojem, ki jih za migrante postavlja administracija predsednika Donalda Trumpa, ostajajo ZDA še vedno prva izbira petine vseh svetovnih potencialnih migrantov. Prav ZDA so na vrhu tega seznama ves čas, to je skoraj poldrugo desetletje, odkar Gallupov inštitut izvaja to raziskavo.

Čeprav o prihodu v Združeno kraljestvo še vedno razmišlja 34 milijonov potencialnih migrantov, je to za skoraj polovico manj kot pred nekaj leti. Foto: Reuters

Na drugem mestu za ZDA, ki bi jih izbralo 158 milijonov potencialnih migrantov, je njim sosednja Kanada, ki bi bila prva izbira za 47 milijonov potencialnih migrantov, sledi jim Nemčija, ki jo kot svojo obljubljeno deželo vidi 42 milijonov potencialnih migrantov.

Brexit zmanjšuje zanimanje za prihod v Združeno kraljestvo

V Francijo in Avstralijo bi se priselilo po 36 milijonov potencialnih migrantov, pri čemer v zadnjih petih letih beleži Francija ustaljene vrednosti, Avstralija pa rast.

Po drugi strani pa se je zanimanje potencialnih migrantov za prihod v Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske močno zmanjšalo, čeprav bi se tja rado naselilo 34 milijonov potencialnih migrantov. To bi gotovo lahko pripisali negotovosti, ki bi jo glede statusa priseljencev lahko prinesel odhod te države iz Evropske unije.

Vsekakor pa ni pričakovati, da bodo vsi, ki razmišljajo o izseljevanju, to tudi uresničili, a so tudi te številke zelo indikativne.