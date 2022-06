Hrvaško v petih letih zapustilo skoraj četrt milijona ljudi

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Konec lanskega leta je Hrvaška začela program, prek katerega želijo privabiti izseljene Hrvate in Hrvatice nazaj v domovino. Izseljencem ponujajo do 30 tisoč evrov "nagrade" za vrnitev v domovino. Foto: Bojan Puhek

V zadnjih petih letih se je iz Hrvaške izselilo 230 tisoč ljudi, v domovini je ostalo še 3,8 milijona Hrvatov in Hrvatic, poroča Večernji list. Od 233.291 ljudi, ki so zapustili Hrvaško, se jih je 177.470 uradno odselilo le začasno, 55.821 pa trajno. Hrvaška se torej še vedno spoprijema z velikim odlivom predvsem za delo sposobne populacije. Še leta 1991 je Hrvaška imela 4,7 milijona prebivalcev, leta 2001 4,4 milijona prebivalcev, leta 2011 pa 4,2 milijona prebivalcev.

Hrvaška vabi izseljence nazaj v domovino z do 30 tisoč evri "nagrade"

Konec lanskega leta je Hrvaška začela program, prek katerega želijo privabiti izseljene Hrvate in Hrvatice nazaj v domovino. "Ponujamo jim do 200 tisoč kun (malo manj kot 30 tisoč evrov) nepovratne pomoči, če se bodo na Hrvaškem samozaposlili oziroma odprli podjetje," je decembra lani dejal predsednik hrvaške vlade Andrej Plenković.

"Če danes nekdo dela kot vodovodni inštalater v Nemčiji in bi se rad vrnil v domovino zaradi družine ali drugega razloga, bo predstavil poslovni načrt, in če bo ta odobren, bo dobil denar," je takrat pojasnil Plenković. Hrvaška vlada je takrat pričakovala, da bo vsaj 4.500 izseljencev izkoristilo državni denar in se vrnilo v domovino. Koliko izseljencev se je zaradi programa vrnilo v domovino, ni javno znano.