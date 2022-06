Hrvaška na nogah: za poln rezervoar bencina bodo odšteli ...

Pogonska goriva so se na Hrvaškem podražila že pretekli torek. Dizel se je podražil za 22 lip (tri cente) na liter in zdaj stane 13,14 kune (1,74 evra), bencin pa za tri lipe na liter in zdaj stane 13,86 kune (1,84 evra).

Hrvaški ekonomski analitik Damir Novotny meni, da bi cena bencina lahko dosegla tudi 20 kun (2,66 evra) na liter. "Mogoče je, da se bo v nekem trenutku gibala med 15 in 20 kunami. Videli bomo, kako se bo na to tedaj odzvala potrošnja. Trenutno je stabilna in se na visoke cene ne odziva," je povedal v sredo med gostovanjem na televiziji N1.

Podražitev ni povezana s sankcijami proti Rusiji

Novo zvišanje cen goriva je verjetno posledica novega paketa sankcij EU proti Rusiji, ki prepoveduje uvoz ruske nafte z ladij, piše Jutarnji list. Kljub temu je predstavnik s področja energetike za Hino povedal, da paketa sankcij EU proti Rusiji ni opravičilo za tako potezo, saj se delno prenehanje uvoza surove nafte iz Rusije pričakuje šele v prihodnjih nekaj mesecih.

Zakaj se trgovci in dobavitelji tako hitro odzivajo na napovedi, ni znano. Dodaja, da Hrvaška v resnici ni odvisna od dobave surove nafte ali derivatov iz Rusije, ker večino oskrbe zagotavlja po morju.

Bo vlada ukrepala?

"Imamo pravno podlago oziroma odlok in to smo že storili s posegi v marže in trošarine. V zvezi s tem je še nekaj prostora in danes popoldne bomo razpravljali o stanju v kabinetu. Slišali bomo mnenja ministrstev, gospodarstva in financ ter sprejeli najboljše odločitve za hrvaške državljane," je dejal hrvaški premier Andrej Plenković.

Na vprašanje, ali so trošarine "na meniju", je dejal, da so trošarine in marže dva elementa, v katera vlada lahko poseže.