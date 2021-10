Bencin, dizel ali hibrid? Poraba goriva pove svoje.

Ocena:



Tudi testni dizel ima 8-stopenjski samodejni menjalnik s položaji ročice R (nazaj), D (naprej), N (vmes) in stikaloma P in M. Položaj M je namenjen ročnemu prestavljanju izza volanskega obroča.



Poleg prestavne ročice so stikala za tri načine vožnje (normal, eco, sport), zagon motorja in nadzor vožnje po strmini navzdol. Sistem grip control (250 EUR) za izboljšanje oprijema na različnih podlagah (dež, sneg, blato, pesek) se upravlja z velikim vrtljivim gumbom.



K serijski opremi spadajo radarski tempomat, FullLED žarometi s samodejnim preklopom, Citroën connect radio in navigacija, digitalna instrumentna plošča, 20 varnostnih in asistenčnih sistemov …



Podvozje vozila dodatno nadzirajo progresivni hidravlični omejevalniki, ki na reli tekmovanjih skrbijo za pristanke po skokih, v običajnem prometu pa zagotavljajo mirno vožnjo ne glede na vozno podlago.



Trije sedeži v drugi vrsti so ločeno vzdolžno pomični, tako da se 580-litrski prtljažni prostor lahko poveča do 720 litrov. Estetsko oblazinjeni sedeži, v notranjem ustroju prekriti s penasto gumo visoke gostote, ustvarjajo skupaj s podvozjem potovalne občutke, po katerih citroëni že od nekdaj slovijo.

Motor: turbo dizel 96 kW



Poraba na testu: 6,0 l/100 km



Cena vozila: 34.090 EUR

Cenovna primerjava z bencinom ni več aktualna

Današnji testni aircross bi brez dodatne opreme stal 32.900, to pa je 150 evrov več od serijskega bencinarja, o katerem smo pisali pred dvema letoma. Vendar podatek ni več merodajen, ker je 133-kilovatni bencinski motor zdaj na voljo samo v hibridni različici.

Bencinski aircross je bil postavljen na sorazmerno ozka (205/50) 19-palčna platišča, dizel pa na širše gume 225/55 R18, ki so bolj primerne za vozilo danih dimenzij in mase. Kratek seznam dodatne opreme testnega dizla vključuje kovinsko belo barvo (690 EUR), grip control (250 EUR) in sistem samodejnega parkiranja s kamero Vision 360 (250 EUR). 30.422 pa je akcijska cena z vključenim financiranjem.

Občutki med vožnjo so pač dizelski

130-glava konjenica povsem ustreza potovalnemu značaju vozila. Z visoko vrednostjo navora (300 Nm) se motor na avtocesti (130 km/h) vrti v osmi prestavi z mirnimi in tihimi 2100 vrtljaji. Prijetne občutke smo imeli tudi na različnih cestnih podlagah med podeželsko vožnjo. Dizla se pri 90 na uro, enako kot bencinskega, ne da prepričati z osmo prestavo, tudi če jo voznik poizkuša vključiti ročno.

Če smo bencinskega C5 aircross kdaj veselo zapodili naokrog, je bilo to pač zaradi konjenice. Dizel se sicer enako dobro drži skozi ovinke, tudi stotico doseže prej kot v enajstih sekundah, vendar nas je s svojim značajem umirjal. Med ne prav pogostimi testnimi "naftaši" zadnje čase nam je celo prav prijetno predel pa naj o dizlih kdorkoli reče karkoli.

Galerija: to so vse posebnosti dizelskega C5 aircross

Kaj nas je zmotilo



Digitalni merilniki pri C5 aircross omogočajo vozniku poljubno razporejanje podatkov po 12-palčnem zaslonu. Pri bencinskem citroënu smo večinoma uporabljali merilnik vrtljajev v obliki vrtljive kotve in ga označili za nepreglednega. Pri dizlu pa smo vrtljaje spremljali z ravnim trakom, ki se z naraščanjem vrtljajev razteza nad sredino zaslona.



Očitamo mu slabo pregledno merilno skalo, s številkami 0, 3, 5 in 7 (x 1000) ter manj opazne črtice za 1, 2 in 4. Mar bi bilo grafikom res težko dodati razločne oznake vmes vsaj za 500, če že ne podrobne za po 100 vrtljajev.

Natančnejši merilniki

Naj spomnimo, da je merilnik na testu pred dvema letoma za dejanske hitrosti 50, 90 in 130 prikazoval vrednosti 53, 93 in 133. To Merilniku vrtljajev očitamo slabo pregledno merilno skalo, s številkami 0, 3, 5 in 7 (x 1000) ter manj opazne črtice za 1, 2 in 4. Razločno se vidi samo rdeče polje med 5 in 7. Foto: Gašper Pirman pot je napaka znašala vsega en sam kilometer na uro.

Podobno trdimo tudi za potovalni računalnik, ki je bil pri obeh točenjih nadpovprečno natančen. Pri izračunani porabi 5,98 litra na sto kilometrov je nameril 5,9, pri 6,05 pa 6,1.

Dizel je povprečno porabil dva litra manj

Po dveh točenih goriva je 1.5 BlueHDi porabil natančno šest litrov goriva na sto kilometrov oziroma dva litra manj kot 133-kilovatni PureTech. Na ravnici pri 130 na uro je dizel porabil 6,2, med malo prehitro 200-kilometrsko avtocestno vožnjo pa 6,9.

Med potovanjem do Istre, kjer velja omejitev na 110 na uro in nazaj je porabil 5,8, na podeželju izven avtocest pa 5,5. Med merjenji je najmanj porabil po 30 kilometrih mestne vožnje (povprečna hitrost 28 kilometrov na uro), in sicer 5,3. Glede na 53-litrski rezervoar bi teoretično lahko prevozili 883 kilometrov, praktično pa vsaj solidnih 800.

580-litrski prtljažnik se s pomikom sedežev poveča na 720 litrov, s položenimi naslonjali pa na 1.630. Foto: Gašper Pirman

tehnični podatki citroën C5 aircross 1.5 BlueHDi 130 shine vrsta motorja štirivaljni turbo dizel delovna prostornina (cm3) 1499 moč v kW (KM) pri vrt./min. 96 (130) pri 3750 navor v Nm pri vrt.min. 300 pri 1750 menjalnik samodejni 8-stopenjski pogon sprednji mere (dolžina x širina x višina) v mm 4500 x 1859 x 1695 medosna razdalja v mm 2730 prtljažnik v l 580 - 1630 število sedežev 5 masa praznega vozila (nosilnost) v kg 1505 (495) največja hitrost v km/h 189 pospešek do 100 km/h v sekundah 10,6 poraba (po normah EU) v L/100 km 5,2 poraba na testu v L/100 km 6,0 cena osnovnega modela v EUR 26.300 cena testnega vozila v EUR 32.900 cena testnega vozila z dodatno opremo v EUR 34.090

Sedeži v kabini, primerni za štiri visokorasle potnike, so ravno prav mehki (trdi?), da se ne posedajo in hkrati nudijo dovolj opore, čeprav niso posebej športno oblikovani. Foto: Gašper Pirman

Okrasek na površini airbump se v takšni ali drugačni obliki pojavlja kot detajl v notranjosti ali pa zunaj na primer na zadnjih lučeh. Foto: Gašper Pirman

Foto: Gašper Pirman