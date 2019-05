Drugačen po francosko, boljši SUV od "nemcev? #foto

Dva tedna druženja z izvirno oblikovanim citroënom C5 aircross sta kar prehitro minila. Kombinacija 1,6-litrskega bencinarja s 181 "konji" in osemstopenjskega menjalnika skupaj z udobnim podvozjem in posebnim oblazinjenjem nas je res navdušila.

Značilni strešici, ki sta povezani s svetlima letvama, pri vseh citroënih grizeta v pokrov motorja. Foto: Gašper Pirman

Ocena



C5 aircross gre po poti, ki jo je začrtal cactus, in vrača znamko Citroën v čase, ko je tovarna slovela po samosvojem dizajnu in neobičajnih rešitvah. Na pojav oziroma kar ofenzivo križancev so se odzvali z izvirno gensko oplemeniteno obliko SUV na podvozju, ki v prvo vrsto postavlja udobno francosko potovalnost.



Na reli tekmovanjih preizkušeni progresivni hidravlični dročniki so namenjeni prestrezanju energije pri udarcih, kakršni nastanejo med skoki, v cestnem prometu pa dajejo potnikom občutek lahkotnega lebdenja med vožnjo prek neravnin. Ugodne občutke dopolnjujejo še sedežne obloge iz posebne pene.



Trije ločeni vzdolžno pomični sedeži z nastavljivimi naslonjali omogočajo povečanje prtljažnika od 580 na 720 litrov. Testni SUV z najvišjo stopnjo opreme shine, z 18 asistenčnimi in varnostnimi sistemi je še dodatno opremljen. Tako se cena s 32.750 evrov dvigne na 38.730, v primeru financiranja pa se spusti približno za 2.500 evrov.



Največja postavka (tri tisoč evrov) so rjavi usnjeni sedeži, sprednja ogrevana, oba z masažno funkcijo. Naslednja po vrsti sta pomično panoramsko steklo (tisoč evrov) in bela biserna barva (690 evrov), doplačilo za 19-palčna kolesa znaša 400 evrov, najnižji znesek (120 evrov) pa pripada po našem mnenju najkoristnejši dodatni opremi, to je rezervno kolo.

Motor: bencinski turbo 1.6 133 kW



Poraba na testu: 8,0 l/100 km



Cena vozila: 38.730 evrov

Izvirna oblika

Ob pogledu na C5 aircross ne more nihče zavijati z očmi in med zehanjem ugotavljati, da je to samo še ena nova škatla v množici podobnih vozil.

Biserno bela karoserija na dvobarvnih 19-palčnih platiščih je kontrastno obrobljena s temnimi, zadaj še dodatno zatemnjenimi stekli, vendar znajo tako tudi drugi. C5 aircross ima dodatno okrašeni odbojni površini airbump z rdečima okvirjema, enako sta obrobljeni tudi meglenki v področju odbijača. Dodatna popestritev so še delno rdeče obarvane površine strešnih letev.

Biserno bela karoserija na dvobarvnih 19-palčnih platiščih je kontrastno obrobljena s temnimi, zadaj še dodatno zatemnjenimi stekli in kromiranimi linijami. Airbump in prtljažni letvi so rdeče olepšani. Foto: Gašper Pirman

Pod zaslonom sta dve vrsti po 8 stikal, ki zahtevajo štiri načine uporabe. Prvo vrsto se upravlja z dotikom, spodnjo pa na tri načine: za glasnost se zavrti, za utripalke se pritisne noter, za vmesnih šest pa pritisne navzdol. Foto: Gašper Pirman

Notranjost napoveduje doživetje

Atraktivna zunanjost se nadaljuje v ambientalno in tudi drugače osvetljeno kabino, oblazinjeno s kakovostnimi materiali, posebej s Foto: Gašper Pirman prestižno doplačilno opremo. Ravna, mehko oblazinjena armaturna plošča je enako pazljivo izdelana kot konzola med sedežema z utori, tudi za polnjenje telefona in velikim hlajenim predalom. Okrasni elementi v dvojno klimatizirani kabini, z regulacijo dovoda in čiščenja onesnaženega zraka, so oblikovani na enak način kot na obeh airbumpih.

K serijski opremi shine spada Citroën connect z osempalčnim zaslonom, dopolnjen z navigacijo in funkcijo mirror screen. Poleg 12-voltnih priključkov spredaj in v prtljažniku sta v vsaki vrsti sedežev še po en USB. Sedeži, ki z lahkoto prenesejo test 4x190, so ravno prav mehki, da se ne posedajo in hkrati dajejo dovolj opore, čeprav niso posebej športno oblikovani. Bočne opore so na primer v berlingu bolj poudarjene.

Kaj nas je zmotilo?



Vrata prtljažnika bi lahko samo hvalili zaradi štirih možnosti odpiranja in zapiranja (s stikalom v kabini, od zunaj, daljinsko in z nožnim zamahom), vendar se ne dvignejo dovolj visoko. Že 1,8 metra visoka oseba jo lahko dobi po glavi (headbump).

Od 580 do 720 litrov, pri položenih sedežih pa 1.630

Prtljažni prostor ima, kot smo zapisali, odlike in eno slabost. Dno je mogoče namestiti v dveh višinah z osemcentimetrsko razliko, povsem spodaj je zasilno rezervno kolo. Volumen se lahko poveča s pomikom enega, dveh ali vseh treh sedežev druge vrste, nekaj prtljage pa se lahko poskrije še v odlagalnih površinah v kabini, ki merijo 33 litrov.

Dobra ergonomija: prestavna ročica s pomikom naprej nazaj in stikaloma P in M, okrogel gumb za izbiro podlage, start-stop in tri stikala ECO, SPORT in nadzor vožnje navzdol. Foto: Gašper Pirman

Za volanom

Morda želijo pri Citroënu malo tekmovati s Peugeotom. Obroč je dvakrat sploščen, vendar ne toliko kot na primer v modelu 3008, kjer kraljuje Sedeži v kabini primerni za štiri visokorasle potnike so ravno prav mehki, da se ne posedajo in hkrati ponudijo dovolj opore, čeprav niso posebej športno oblikovani. Bočne opore so na primer v berlingu bolj poudarjene. Foto: Gašper Pirman i-cockpit. So pa vgradili bolj izstopajočo ravno armaturno ploščo in dodali 12-palčni digitalni merilnik v treh izbirnih barvah z različnimi možnostmi prikazovanja podatkov. Izmenjava je preprosta s stikali na prečki volanskega obroča, odzivnost pa ni najboljša.

Osrednji osempalčni zaslon ne stoji posebej kot tablica, ampak je nameščen med simetrično razporejenimi zračniki. Deluje na dotik oziroma prek bližnjic na dveh vrstah stikal pod zaslonom. Posebej ergonomsko je urejeno področje ob prestavni ročici s potiskom naprej za R in gumboma za P in M (ročno prestavljanje). Poleg je stikalo za zagon in ločeni stikali ECO in SPORT, ki bi bili zlahka združeni v eno samo.

Vrtljiv gumb z voznimi profili poleg prestavne ročice ni namenjen terenski vožnji tega vozila s sprednjim pogonom, temveč preprečevanju zdrsa pogonskih koles na različnih podlagah (sneg, pesek, kamenje). Poleg je tudi stikalo za varno spuščanje navzdol, česar nismo preizkusili, ker tudi na vrhove nad strminami nismo plezali.

Športnik ali "udobnik"?

181 "konj", pogled na dinamično zasnovano armaturno ploščo, ročice menjalnika za volanom in kovinske stopalke so značilnosti športnika, ki naj bi komaj čakal, da se zapodi med ovinke. Pri tem je sicer lahko dovolj uspešen, vendar največ hvaležnosti pokaže vozniku, ki si želi udobnega dolgega potovanja.

Volan s tremi zavrtljaji ni športni rekorder, raztegljiv merilnik vrtljajev na skopo odmerjenem traku je nerazločen. Voznik, ki želi izkoristiti moč motorja, prestavi na tipko SPORT in v ročnem načinu požene dovolj divjo konjenico daleč pred indikatorja do rdečega polja nekje na pol med številkama 6 in 8. Koliko natančno je to, se pač ne vidi.

Citroën morda tekmuje s Peugeotom o tem, kdo zna pripraviti bolj atraktivno armaturno ploščo. Foto: Gašper Pirman

Med različnimi možnostmi na digitalnem zaslonu žal ni mogoče izbrati običajnega okroglega prikaza hitrosti in vrtljajev. Foto: Gašper Pirman

Slabe ceste mu ne pridejo do živega

Vzmetenje s progresivnimi hidravličnimi omejevalniki ob pomoči posebno podprtih sedežev naredi vožnjo prijetno lebdečo in ob solidni izolaciji dovolj tiho. Podvozje je ustvarjeno za vse podlage, tudi za slabo vzdrževane makadamske ceste. Potovanja po avtocestah so smerno stabilna, motor tudi pri 133 kilometrih na uro po razločnem digitalnem merilniku in 130 po garminu ni glasen. Glede na skopo odmerjen merilnik vrtljajev ocenjujemo, da gre za vrednost okoli 2.500.

Odziven in nezaznaven osemstopenjski menjalnik

Širina gume 205 spada pri 19-palčnih obročih med bolj ozke. Foto: Gašper Pirman Avtomatika deluje nezaznavno v obe smeri s hitrim odzivanjem na plin in zavoro, le pri speljevanju so potniki nekajkrat očitali vozniku (he he) način spuščanja sklopke. Preklop na ročno prestavljanje z ročicama ob volanu se opravi s pritiskom na gumb M. Ročici sta primerno veliki in dosegljivi, vrtita se hkrati z volanom. V ročnem načinu deluje tudi indikator prestavljanja, ki ga pri tej izbiri seveda nismo resno jemali.

Med testom smo s pridom uporabljali prilagodljiv tempomat, ki se mora po vsakem zagonu motorja vklopiti znova. Deluje od 30 na uro naprej, sicer pa zna samodejno ustaviti in znova speljati v kombinaciji s stop & go. Aktivni sistem za ohranjanje lege deluje, vendar ni najnovejši. Med pasivno držo rok na volanu se v desnem ovinku približa levi vzdolžni črti in tik ob njej samodejno usmerja vozilo, v levem ovinku pa sledi desni črti. Rezultat: namesto na sredini je lega vozila v obeh primerih preblizu sosednjemu prometnemu pasu oziroma robu vozišča.

Galerija: citroën C5 aircross PureTech 180 S&S shine

1 / 29 2 / 29 3 / 29 4 / 29 5 / 29 6 / 29 7 / 29 8 / 29 9 / 29 10 / 29 11 / 29 12 / 29 13 / 29 14 / 29 15 / 29 16 / 29 17 / 29 18 / 29 19 / 29 20 / 29 21 / 29 22 / 29 23 / 29 24 / 29 25 / 29 26 / 29 27 / 29 28 / 29 29 / 29

Znova naj opozorimo na način merjenja, po katerem proizvajalci med tehničnimi podatki zapišejo porabo. Tako lahko preberemo, da C5 aircross s 181 "konji" porabi v mestu, zunaj naselij in kombinirano 7,1, 4,9 in 5,7. V homologacijskem listu vozila pa je zapisana vrednost 7,5 določena po WLTP, ki je primerljiva z vožnjo v realnem prometu. To pa je že zelo blizu porabi, doseženi po dveh točenjih goriva med našim testom.

8,04 litra na sto kilometrov

Tolikšna je naša natančno izračunana poraba goriva, ki jo še dodatno razčlenimo. Najprej trdimo, da je motor s 181 "konji" zelo varčen. Med kratko vožnjo po ravnem s tempomatom na 53, 93 in 133 kilometrov na uro, kar ustreza dejanskim hitrostim 50, 90 in 130 kilometrov na uro, znaša poraba bencina le 2,6, 3,6 in 7,2. Ti podatki bi bili sprejemljivi celo za dizel.

Med (pre)hitrim potovanjem po avtocesti porabi motor devet litrov, med vožnjo po omejitvah na regionalnih cestah pa 7,2 v gostem prometu in 7,6, ko smo isto 200-kilometrsko relacijo odpeljali v redkem prometu. Poraba je ostala zmerna tudi med mestno vožnjo, in sicer 7,5.

Foto: Gašper Pirman