Citroënova C4 in C4 X sta sorodna, a med njima so pomembne dimenzijske razlike. Pri ceni sta si bližje kot pri centimetrih in litrih.

Slabe štiri leta so minila od prihoda trenutne generacije citroëna C4 in C4 X, ki zdaj s prenovo izboljšujeta svoj položaj na trgu. Trgovci so jih od leta 2021 prodali 1.229, letos naj bi za oba avtomobila dobili nekaj več kot tristo kupcev. Večina jih bo izbrala klasičnega C4, le okrog 40 pa podaljšano izvedbo z oznako X. Delež električnih bo znašal okrog 15 odstotkov, kar je glede na trenutne razmere na trgu (in konkurenčnost električnih različic) dokaj optimistična napoved.

Citroën C4 je dolg 4,35 metra, C4 X pa 4,58 metra. Velika razlika je v zadnjem previsu, ki pri C4 X celo presega en meter (81 cm pri C4).

Manjše spremembe, glavne značilnosti pa ostajajo enake

Oba sta dobila nekaj kozmetičnih popravkov tako navzven kot tudi v notranjosti (7-palčni digitalni merilniki, 10-palčni zaslon na sredini), vseeno pa sta zadržala svoje glavne adute in s tem tudi kupce. V ospredju so še naprej tradicionalni kupci, ki so pri C4 stari v povprečju že od 48 do 57 let in imajo radi glavne značilnosti Citroënovih avtomobilov - udobno vzmetenje in sedeže, dokaj veliko prostora, bogata serijska oprema in ne pretirano digitalna notranjost.

Posebnost pri obeh je možnost spreminjanja naklona naslonjal zadnje klopi (za 25 oziroma 27 stopinj), prostornina prtljažnika pa znaša pri C4 osnovnih 380, pri C4 X pa že 510 litrov.

Le C4 še z klasičnim bencinskim motorjem

Avtomobila sta na voljo le še s samodejnim menjalnikom. V ponudbi je za C4 tudi še pogonska različica s klasičnim bencinskim motorjem (96 kW), osrednjo ponudbo pa pri obeh izvedbah C4 predstavljata hibridni različici z močjo 74 ali 100 kilovatov. Temu je mogoče dodati še polno električno različico, ki se cenovno z upoštevanjem subvencije izenači s hibridnim C4 oziroma C4 X.

Pri C4 X je poleg električnega pogona na voljo le še hibridni pogon z močjo 100 kilovatov, razlika z enako opremljenim C4 pa je 700 evrov.

Notranjost klasičnega C4:

