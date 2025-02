Kot smo že poročali, se bo letos vozni park na slovenski avtošportni sceni precej osvežil. V Slovenijo so tako že pripeljali trije Hyundaijevi dirkalniki i20 rally2 za ekipo Servis Podlesnik Rally Sport oziroma njihove voznike Roka Turka, Ivana Hrženjaka in program Simona Wagnerja v Avstriji, naslednja novost pa prihaja iz Pariza.

To je citroën C3 rally2, ki sodi v isto tekmovalno kategorijo in na relijih regionalne in nacionalne ravni predstavlja najvišji tekmovalni razred. Dirkalnik sta v Parizu prevzela voznik Marko Grossi, predlanski državni prvak, in Tomaž Kavčič iz ekipe OPV Racing Cars. Tako kot pri omenjenih hyundaijih je tudi C3 povsem nov avtomobil, s katerim bo Grossi poskušal ogroziti prevlado Turka v slovenskem reliju.

Tomaž Kavčič (levo) in Marko Grossi ob novem dirkalniku za slovenske ceste. Foto: OPV Racing Cars

Grossi je v Sloveniji do zdaj dirkal s starejšim Hyundaijevim avtomobilom istega razreda (i20 R5), OPV Racing Cars pa je s Kavčičem pred leti že izvajal tehnično podporo za podoben peugeot 208 T16 R5. Obema torej izkušenj s takim avtomobilom ne manjka.

Državno prvenstvo v reliju se bo spomladi, za zdaj še ni jasno ali aprila ali maja, začelo z relijem Vipavska dolina. Do novembra bodo organizatorji predvidoma izpeljali sedem relijev, ki bodo vsi potekali v Sloveniji.

Foto: OPV Racing Cars

Dirkalnik citroën C3 rally2 je nastal še na prejšnji generaciji modela C3. Dolg je 3,99 metra, najnižjo maso pa pravila FIA postavljajo pri 1.230 kilogramih. Poganja ga 1,6-litrski turbo štirivaljni bencinski motor in sicer v povezavi z 32 milimetrskim restriktorjem turbo polnilnika. Uradna moč motorja znaša 282 “konjev” in 420 Nm navora, kar se na vsa štiri kolesa prenaša prek petstopenjskega sekvenčnega menjalnika. Avtomobil ima tudi sprednji in zadnji mehanski diferencial.

Cene za nove dirkalnike razreda Rally2 se gibljejo vsaj okrog 250 tisoč evrov, zaradi pomanjkanja vozil oziroma čakalne vrste pri nekaterih proizvajalcih pa so lahko rabljeni celo še dražji.

Zmaga Yohana Rossela na letošnjem reliju Monte Carlo v razvrstitvi WRC2 (Rally2). Foto: Red Bull

Citroën je med leti 2003 in 2012 v reliju osvojil osem naslovov svetovnega prvaka med proizvajalci, Sebastien Loeb pa je bil devetkrat svetovni prvak med vozniki. Po letu 2019 so se umaknili iz najvišje ravni relija in se osredotočili na program za zasebna moštva po pravilih R5 in pozneje Rally2.

Model Citroën C3 Rally2 (prej C3 R5) je postal zelo konkurenčen in osvojil naslov prvaka v WRC2 leta 2020 z Madsom Østbergom ter v zadnjih sezonah dosegel več posamičnih zmag z Yohanom Rosselom in Nikolayem Gryazinom. Citroënov dirkalnik je zadnja leta z Andreo Crugnolo nepremagljiv tudi v italijanskem državnem prvenstvu.