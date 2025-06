Visoke temperature, žgoče sonce in lovi na rekorde med Podnanosom in Rebernicami. Povprečna hitrost zmagovalca tokrat 146 kilometrov na uro.

Nov slovenski rekorder proge - Vladimir Stankovič (wolf GB08 thunder). Foto: Gregor Pavšič Uspešno je zaključena četrta izvedba gorskohitrostne dirke Šraml Podnanos. Nastopilo je 98 tekmovalcev, ki so se spopadli s 4,7 kilometra dolgo progo, obenem pa tudi z visokimi temperaturami in zahtevanimi razmerami za tekmovanje.

V skupni razvrstitvi Fausto Bormolini (reynard K02) ni pustil presenečenja in je v obeh vožnjah postavil najboljši čas. Bormolini je za 16,9 sekunde ugnal Karla Schagerla (VW golf rallye TFSI), ki je bil zanesljivo najhitrejši v avtomobilski konkurenci. Tretji skupno najhitrejši Slovenec Vladimir Stankovič (wolf GB08 thunder), ki je v drugi vožnji postavil nov slovenski rekord proge. V prvi deseterici dirke skupno štirje slovenski tekmovalci.

Anže Dovjak (hyundai i30 TCR) je drugič zmagal na gorski dirki za DP. Foto: Gregor Pavšič

Na uradnih treningih je bil v konkurenci državnega prvenstva najprej odličen Matej Grudnik (renault clio E1). Na prvem treningu se mu je sicer snela cev za olje, a v nadaljevanju je z najhitrejšim časom napovedal naskok na zmago. Toda upov je bilo konec že v prvi tekmovalni vožnji, ko je sredi proge ostal brez zadnjega levega kolesa (lom platišča) in moral zato odstopiti.

Razlog odstopa Mateja Grudnika (renault clio E1). Foto: osebni arhiv Po prvi vožnji je le 0,3 sekunde ločilo Anžeta Dovjaka (hyundai i30 TCR) in Matevža Čudna (porsche GT3 cup), Milan Bubnič (lanci delta) pa je zaostajal že 2,9 sekunde. Dovjak drugič ali Čuden prvič? To je bilo vprašanje pred zadnjo vožnjo po razbeljenem asfaltu 4,7 kilometra dolge proge Podnanos-Rebernice.

Čuden bo moral na svojo prvo zmago počakati še vsaj do Gorjancev. Dovjak je bil namreč tudi v drugi vožnji hitrejši za tri stotinke sekunde, tako da je zmagal s prednostjo 0,4 sekunde. Bubnič na tretjem mestu je zaostal 4,6 sekunde.

1. Anže Dovjak (hyundai i30 TCR) 4:24.777; 2. Matevž Čuden (porsche GT3 Cup) + 0:00,414; 3. Milan Bubnič (lancia delta) + 0:04,649; 4. Mitja Demšar (škoda felicia proto) + 0:19,424; 5. Mark Grlj (BMW 130i) + 0:31,061; 6. Miha Fabijan (renault clio cup) + 0:33,444; 7. Boštjan Baša (renault clio) + 0:34,691; 8. Alojz Udovč (renault clio R3) + 0:36,438; 9. Bogdan Černač (yugo proto) + 0:36,507; 10. Dejan Mašera (porsche cayman GT4) + 0:37,259; 11. Sanja Smrdelj (yugo proto) + 0:37,814; 12. Denis Mikuletič (honda civic) + 0:37,909; 13. Primož Kavšek (citroen saxo) + 0:44,717; 14. Emanuel Delalič (peugot 106 maxi) + 0:55,591; 15. Miha Ivančič (MG ZR 105) + 0:57,146; …

Mark Grlj (BMW 130i) je zmagal v Razredu 5A). Foto: Gregor Pavšič

V Razredu 5A je svojo najboljšo predstavo do zdaj pokazal Mark Grlj (BMW 130i). Po prvi vožnji je imel 0,9 sekunde prednosti pred Miho Fabijanom (renault clio cup), Alojz Udovč (renault clio R3) pa je zaostal že 2,8 sekunde. Tudi v drugi vožnji je Grlj vozil najbolje in še povečal prednost pred Fabijanom. Razlika v cilju je bila 2,3 sekunde. Tako kot Grlj je tudi Fabijan odpeljal najbolje v letošnji sezoni, ko prvič vozi v tem razredu.

Tretji tokrat Alojz Udovč (renault clio R3), ki je zaostal 5,3 sekunde, v prvi peterici pa še Denis Mikuletič (honda civic) in Primož Kavšek (citroen saxo). Zmagovalec prvih dveh dirk za DP je imel tokrat preveč tehničnih težav, da bi lahko posegel višje od petega mesta. Prvih pet voznikov v tem razredu razvrščenih v 13,6 sekunde.

Miha Ivančič (MG ZR 105) do zmage v najštevilčnejšem razredu 5B. Foto: Gregor Pavšič

V Razredu 5B je vlogo tihega favorita upravičil Miha Ivančič (MG ZR 105). Po prvi vožnji je imel 1,6 sekunde prednosti pred Erikom Maglico (škoda fabia) in še dodatnih pet tisočink pred Nejcem Kukcem (renault clio). V drugo je Ivančič še popravil svoj čas in zmagal s prednostjo 1,9 sekunde pred Maglico. Med prvo peterico sta bila še Maja Šketelj (peugeot 206) in Aljaž Ahčin (MG ZR 105).

V Diviziji 3 med starodobniki zanesljiva zmaga Domna Popka (fiat X1/9), ki je imel pred Matjažem Korošcem (BMW 325i) kar 11,4 sekunde prednosti. Tretji tokrat Peter Kapler (renault 8 gordini).

Med dekleti je bila najhitrejša Sanja Smrdelj (yugo integrale) pred Majo Šketelj (peugeot 206) in Lauro Kobal (ford fiesta R2).

V Diviziji 2 najhitrejši Anton Jus (renault twingo) pred Andražem Videgarjem (renault twingo) in Gregorjem Jurakom (renault twingo). V konkurenci točnost na vrhu Branko Lukman (BMW 2002) pred Marjanom Prešernom (BMW 530i) in Nejcem Rutarjem (NSU TT).