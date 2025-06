Foto: Gregor Pavšič Podnanos je majhno naselje z nekaj več kot 300 prebivalci ob vznožju Vipavske doline, ki se je nekoč imenovalo Šentvid, za domačine pa je bil to dolgo kar Šembid. Ime Podnanos je dobil šele leta 1952. Naselje, ki bo ta konec tedna brnelo v taktih atraktivne gorskohitrostne dirke, prve tovrstne prireditve letos v Sloveniji, ima tudi zanimivo zgodovino.

V Podnanosu sta se rodila tako Stanko Premrl, avtor slovenske himne Zdravljice, kot tudi njegov stric in narodni heroj Stanko Premrl - Vojko. V Podnanosu se je rodilo še nekaj pomembnih ljudi s področja kmetijstva in sadjarstva, leta 1962 pa so v tem kraju s pomočjo domačinov snemali tudi znani slovenski film Tistega lepega dne pod režisersko taktirko Franceta Štiglica.

Foto: Gregor Pavšič

Tomosova slovenska legenda, se ga spomnite? Njegov oče je iz zanimivega kraja. Foto: arhiv Tomos

Med najbolj zanimivimi otroki Podnanosa (v času njegovega rojstva je bil to še Šentvid) pa je bil Igor Rosa. To je bil industrijski oblikovalec, ki je najprej obiskoval srednjo kovinarsko šolo v Kopru in se nato zaposlil pri Tomosu. V Benetkah se je vpisal na zasebno šolo za industrijsko in grafično oblikovanje. Ko je diplomiral, se je vrnil v Koper in se pridružil Tomosovemu razvojnemu oddelku.

Leta 1980 je pri Tomosu prevzel oblikovanje motociklov. Imel je pomemben vpliv na videz motociklov, kot so bili ATX, BT in CTX. Rosa je za oblikovanje 50-kubičnega motocikla tomos ATX prejel tudi več nagrad. Za Tomos je skupaj zasnoval sedem motociklov. Po njegovih načrtih je Tomos izdelal več kot 1,5 milijona koles z motorjem in motociklov, ki so jih prodajali okrog 30 let.

Napredne inženirske rešitve tudi pri najzmogljivejših dirkalnikih

Ta konec tedna bo Podnanos prav tako v znamenju visokotehnološke tehnike in naprednih inženirskih rešitev, ki skrbijo za razvoj najboljših dirkalnih avtomobilov za gorskohitrostne dirke. Še posebej osupli so štarti Avstrijca Karla Schagerla (VW golf G60 rallye), Mateja Grudnika (renault clio E1 s štirikolesnim pogonom) in Milana Bubniča (lancia delta). Podnanoška gorskohitrostna dirka je po zaslugi generalnega pokrovitelja Šramla – družinsko podjetje z več kot 25-letno tradicijo prav tako razvija in izdeluje lastne stroje za pridelavo vina, sokov in ciderja – dobro vpeta v lokalno okolje, kjer pri izpeljavi dirke pomagajo tudi lokalne skupnosti.