Kako daleč se še lahko peljem za 100 evrov?

Kako daleč se je danes mogoče ob vse dražjih energentih v Sloveniji peljati za sto evrov? Daleč najcenejše je domače polnjenje električnega avtomobila, ugodni so tudi varčni dizli in samopolnilni hibrid, tudi na avtoplin se boste peljali skoraj 200 kilometrov dlje kot z nehibridnim bencinskim motorjem. Dražji od povprečnega avtomobila ostaja avtobus, nekoliko ugodnejši pa je v povprečju vlak.

V prvem četrtletju lanskega leta je bilo treba v povprečju za en liter 95-oktanskega bencina odšteti 1,08 evra, za en liter dizla pa 1,1 evra. Liter utekočinjenega avtoplina je stal 0,62 evra. Danes so maloprodajne cene za omenjene energente za približno 50 odstotkov višje, domača gospodinjska elektrika se je podražila za od 20 do 30 odstotkov.

Kako daleč se je danes mogoče peljati za sto evrov in katera možnost je najugodnejša?

Elektrika ima še vsaj do uvedb dodatnih trošarin prednost v ceni, težava pa je v višji nakupni ceni električnih avtomobilov. Foto: Gregor Pavšič

Kljub podražitvi elektrike ostaja najcenejša možnost domače polnjenje električnega avtomobila. Če izvzamemo višjo nakupno vrednost takega avtomobila, ki se lahko kupcu prek nižjih lastniških stroškov povrne šele dolgoročno, stane "domačih" sto kilometrov z električnim avtomobilom približno tri evre.

Ta cena predvideva porabo 20 kilovatnih ur (kWh) na sto kilometrov ter malotarifno nočno ceno električne energije ter pripadajoče omrežnine v višini 15 centov na kWh. Med različnimi ponudniki elektrike so cene različne, izbrana vrednost pa ni med nižjimi.

Cena električne energije se bo predvidoma dvigala še naprej. Trenutne cene elektrike na trgu so namreč mnogo višje od teh, ki jih danes ponujajo slovenski ponudniki. Te cene so vezane na večji zakup, ki so ga opravili še pred zadnjim dvigom cen. Pri zakupu elektrike za leto 2023 se bodo zato težko izognili občutno višji ceni. Tudi cena bencina in dizla je trenutno v Sloveniji še precej nižja kot v zahodnoevropskih državah, kjer je treba marsikje za liter odšteti že več kot dva evra.

Za isto ceno z električnim avtomobilom (skoraj) trikrat dlje

Ob včeraj veljavnih cenah bi s povprečnim osebnim avtomobilom, ki ima porabo šest litrov na sto kilometrov, za sto kilometrov porabili devet evrov.

Za sto evrov bi torej z električnim avtomobilom, ki bi ga napolnili doma, peljali nekaj več kot 3.300 kilometrov. S klasičnim avtomobilom bi danes zmogli trikrat krajšo razdaljo, to je okrog 1.100 kilometrov.

Delež dizelskih motorjev v avtomobilih pada, so pa zaradi nižjega izpusta CO2 primerni za nižanje toplogrednih plinov, tudi njihova poraba pa lahko pade pod mejo petih litrov na sto kilometrov. Foto: Gašper Pirman

Kaj pa javni prevoz? Najdražji je seveda taksi, s katerim bi se s stotimi evri peljali le kakšnih 90 kilometrov daleč. Če bi najeli povprečno velik električni avtomobil (volkswagen e-golf), bi se peljali 300 kilometrov daleč in pri tem tudi pozabili na skrbi z gorivom, servisi, vinjeto, zavarovanjem in podobno.



Avtobusni prevoz na razdalji sto kilometrov bi stal 9,6 evra, pri vlaku pa v povprečju okrog osem evrov. V tem primeru traja vožnja precej dlje, ni pa treba skrbeti za dodatne stroške za parkiranje. Avtobus je torej celo nekoliko dražji od avtomobila, vlak pa v povprečju ostaja cenejši kot avtomobil s klasičnim motorjem.

Kako daleč z različnimi pogoni testnih avtomobilov?

povpr. poraba na testu cena za 1 liter cena za 100 km razdalja za 100 EUR škoda octavia TDI 4,4 l/100 km 1,65 EUR 7,3 EUR 1.377 km toyota yaris cross 5,3 l/100 km 1,5 EUR 8,0 EUR 1.257 km dacia duster LPG 8,5 l/100 km 0,95 EUR 8,1 EUR 1.238 km VW polo TSI 6,1 l/100 km 1,5 EUR 9,2 EUR 1.092 km opel mokka 7,3 l/100 km 1,5 EUR 11,0 EUR 913 km volvo XC40 8,7 l/100 km 1,5 EUR 13,1 EUR 766 km

Elektrika na javnih polnilnicah je precej dražja od tiste doma, še posebej v nočni tarifi. Foto: Gregor Pavšič

Medtem ko so cene med ponudniki bencina in dizla dokaj primerljive (občutno dražje so le cene ob avtocestah), so na javnih polnilnicah cene veliko bolj raznolike. Ena kWh doma stane 15 centov, na javni polnilnici Elektra Ljubljana stane 20 centov, na hitri Petrolovi polnilnici (DC 50 kW) pa 38 centov.

Kdor ne živi v stanovanjski hiši in bi električni avtomobil polnil le na javnih polnilnicah, bi ob predvideni kombinirani uporabi različnih polnilnic za eno kWh v povprečju plačal okrog 30 centov. V tem primeru bi s sto evri za elektriko prevozil okrog 1.600 kilometrov, v praksi pa povprečni lastnik električnega avtomobila uporablja najrazličnejše polnilnice. Ob okvirni ceni 20 centov na kWh bi za sto evrov prevozil okroglih dva tisoč kilometrov.

Vse bolj priljubljena možnost alternativnega pogona so samopolnilni hibridi. Foto: Gregor Pavšič

To so seveda le okvirna povprečja in natančnejše podatke zagotovijo že posamezni avtomobili, različni motorji in s tem povezane porabe. Številni električni avtomobili imajo povprečno porabo nižjo od 20 kWh na sto kilometrov, predvsem večji in energijsko manj učinkoviti pa na sto kilometrov porabijo tudi precej nad to mejo. Pri porabi energije so znatne razlike tudi glede na vremenske razmere, izbiro cest in podobno.

Tudi pri klasičnih avtomobilih so razlike. S testno škodo octavio z dizelskim motorjem smo na sto kilometrov porabi 4,4 litra, s samopolnilno hibridno toyoto 5,3 litra, z opel mokko s klasičnim bencinskim motorjem pa 7,3 litra. Poraba bencinsko gnanega volva XC40 je na primerjalnem testu znašala 8,7 litra na sto kilometrov. Dacia duster s pogonom na avtoplin je porabila 8,5 litra na sto kilometrov.