Priljubljeni družinski kombiji že februarja le še na elektriko

Stellantis je sprejel pomembno odločitev, ki bo imela precejšen vpliv na prodajo. Od januarja naprej bo namreč mogoče priljubljene družinske modele – citroën berlingo, peugeot rifter, opel combo life, citroën jumpy combi/spacetourer, opel vivaro/zafira life in peugeot expert/traveller – naročiti le še z električnim pogonom. Predvsem družinski trojec berlingo, rifter in combo life je zelo priljubljena izbira kupcev v Sloveniji, skupno so vseh treh lani prodali 699 in držijo 30-odstotni tržni delež znotraj razreda.

Dizelski in bencinski motorji se iz družinskih kompaktnih modelov pri vseh treh znamkah znotraj skupine Stellantis umikajo že z januarjem. Na voljo bodo le še z električnim pogonom, to pa je nujno za preživetje vseh zgoraj omenjenih modelov, je v izjavi pojasnil izvršni predsednik Stellantisa. Odločitev o polni elektrifikaciji družinskih modelov sicer velja le za fizične stranke, gospodarski kupci bodo še naprej lahko naročevali tudi modele z bencinskim ali dizelskim motorjem. Prav tako bodo na primer berlinga z motorjem na notranje zgorevanje lahko naročili vsi zunaj Evropske unije – med njimi tudi Švica in balkanske države.

V ospredju je lovljenje emisijskih zahtev

"Elektrifikacija je posebej občutljiva tema za prihodnost razreda družinskih enoprostorcev. Njihova silhueta in teža poskrbita za večjo porabo goriva, cene goriva pa se dvigujejo," so zapisali pri Citroënu. "Ta situacija bo hitro zmanjšala pomen ponudbe bencinskih ali dizelskih motorjev za te modele," so še zapisali. Proizvajalci avtomobilov bodo leta 2022 nekoliko težje izpolnjevali predpise EU o emisijah, saj se "superkredit" za prodajo popolnoma električnih vozil zmanjša z 1,67- na 1,33-kratnik v primerjavi z letom 2021.

Citroën berlingo, peugeot rifter, opel combo life, citroën jumpy combi/spacetourer, opel vivaro/zafira life in peugeot expert/traveller. Zanimivo, novi Stellantisov partner Fiat tega še ni potrdil za svoj novi model scudo.

Z manjšo baterijo znaša doseg 275 kilometrov po merilnem ciklu WLTP, v realnih voznih razmerah pa nekje med 230 in 250 kilometri. Foto: Jan Lukanović

Prodajno izstopajo Stellantisovi družinski modeli

Čeprav se na račun modelov SUV v zadnjih letih prodaja družinskih enoprostorcev hitro krči, je bil berlingo ena od svetlih točk razreda, ki je bil prodajno še vedno daleč najmočnejši. Podobno je tudi v Sloveniji, kjer ima skoraj 20-odstotni tržni delež v razredu. V novembru so jih v celotni Evropi prodali 26.179, prodajno pa je le za malenkost zaostal za volkswagen caddyjem. Na tretjem mestu je rifter z 22.490 prodanimi avtomobili. Tudi opel combo se drži zelo dobro, saj so jih v Evropi prodali 12.929. V Sloveniji so lani prodali 454 berlingotov, 186 rifterjev in 59 combotov. V Evropi je minimalen delež vseh prodanih poganjala elektrika, zato se poraja vprašanje, kako bo ta odločitev Stellantisa vplivala na prodajo vseh družinskih modelov.

E-berlingo ima 380 kilometrov dosega in e-spacetourer 330 z izbrano baterijo z večjo zmogljivostjo 75 kilovatnih ur. Z manjšo baterijo s 50 kilovatnimi urami je doseg manjši za približno 100 kilometrov. Podobne številke so tudi pri Peugeotovih in Oplovih modelih. Poleg dosega bi lahko bila za kupce največja ovira ravno cena, v Sloveniji se cene za e-berlinga pričnejo pri 36.700 evrih in za peugeot e-travellerja, torej razred večji družinski kombi, pa pri 46.240 evrih (za e-rifterja cen še ni). Za primerjavo, cena za bencinskega berlinga se prične pri 19.850 evrih.