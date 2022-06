Greenpeace: pri Šibeniku se dogaja katastrofa. Ina: ni res.

Aktivisti-ronioci zabilježili su alarmantnu pojavu na mjestu potonuća platforme Ivana D.



Na video snimkama koje smo predstavili na Rainbow Warrioru jasno se vidi kako iz zahrđalih cijevi na dnu Jadrana dolaze mjehurići plina. Što to curi iz potonule plinske platforme Ivane D? pic.twitter.com/UHoLJ7vrHj — Greenpeace Croatia (@GreenpeaceCRO) June 4, 2022

Kot so sporočili iz Greenpeacea Hrvatska, se na video posnetkih, ki so jih danes pokazali na svoji jadrnici Mavrični bojevnik v Šibeniku, "jasno vidi", kako iz zarjavelih cevi na dnu Jadrana izhajajo mehurčki plina.

V začetku junija se je druga Greenpeaceova ladja Witness odpravila na območje, kjer je ploščad potonila, in potapljači so v znak protesta razvili transparent, s katerim so opozorili, da je od dogodka minilo že leto in pol, ter Ino in njenega solastnika, madžarski Mol, pozvali, naj končno prevzameta odgovornost in odstranita odpadke, ki so nastali iz njune plinske infrastrukture.

Ina je navedbe Greenpeacea zavrnila kot netočne in neznanstvene.

"Iz ploščadi ne pušča plin. Ina redno nadzira njeno stanje, ki je od takrat, ko je potonila, do danes nespremenjeno. V primeru izhajanja plina bi bili zaradi visokega tlaka v nahajališču plina mehurji drastično večji od prikazanih, potapljači pa se ne bi mogli ležerno potapljati okoli kraja dogajanja," so zapisali v družbi.

Dodali so, da mehurčki, ki so vidni, naravno izhajajo iz peščenega oz. muljnatega dna. V naloženih plasteh mulja in peska je namreč povečan delež organskih snovi in pri njihovi bakterijski razgradnji nastaja metan, ki izhaja v obliki mehurčkov.