Hrvaška vabi izseljence nazaj v domovino z do 30 tisoč evri "nagrade"

"Za Hrvaško je najpomembnejša tema demografija, saj postajamo stara družba, upadanje prebivalstva pa beležimo neprekinjeno že sedemdesetih let," je po poročanju HRT ob najavi novih pobud v okviru programa Izbiram Hrvaško dejal hrvaški predsednik vlade Andrej Plenković. Po njegovih besedah zato želijo spodbuditi izseljence, da se iz Evropske unije vrnejo v domovino. "Ponudili jim bomo do 200 tisoč kun (malo manj kot 30 tisoč evrov) nepovratne pomoči, če se bodo na Hrvaškem samozaposlili oziroma odprli podjetje," je podrobnosti razkril Plenković. "Če danes nekdo dela kot vodovodni inštalater v Nemčiji in bi se rad vrnil v domovino zaradi družine ali pa drugega razloga, bo predstavil poslovni načrt, in če bo ta odobren, bo dobil denar," je pojasnil Plenković.

Vlada želi tudi, da se ljudje vrnejo na podeželje

Hrvaška vlada pa želi s programom Izbiram Hrvaško spremeniti tudi smernice selitev v državi. "Trend je, da se ljudje selijo iz ruralnih krajev v urbana naselja. V teh živijo v nepremičninah z manjšo kvadraturo in zato imajo manj otrok," je dejal Plenković. Tako bodo vsi Hrvati, ki bi se želeli preseliti nazaj na podeželje, od vlade lahko dobili do 150 tisoč kun (dobrih 20 tisoč evrov) nepovratnih sredstev za samozaposlitev oziroma odprtje podjetja. "Lovimo korak z državami, ki so imele demokracijo vsaj zadnjih 70 let in so se zato hitreje razvijale. To je desetletje, ko bomo ujeli druge članice EU," je še poudaril Plenković. Po njegovih besedah bo Hrvaška s programom Izbiram Hrvaško v letu 2022 Hrvatom ponudila več kot milijardo kun (približno 140 milijonov evrov).