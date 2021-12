V bitki za najlepšo Francozinjo tudi dve Hrvatici

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Včeraj so okronali Miss Francije, poroča Index.hr. Najlepša v državi je postala 24-letna ekonomistka Diane Leyre, poleg nje pa so nagradili tudi Floriane Bascou (prva spremljevalka), Cécile Wolfrom (druga spremljevalka), Tumateata Buisson (tretja spremljevalka) in Youssra Askry (četrta spremljevalka).

Med 15 najlepših pa sta se uvrstili tudi dve Hrvatici Valerija Pavelin in Donatella Meden. Pavelinova, ki je bila rojena v Zagrebu, je bila pred tekmovanjem celo med favoritkami za krono. Pavelinova se je v Francijo odselila skupaj s starši še v otroštvu, vendar, kot pravi sama, je zelo ponosna na svoje hrvaške korenine. "Moje poreklo je del mene. Prav tako moja družina, ki še živi na Hrvaškem," je po poročanju Indexa dejala Pavelinova.

Korenine Medenove pa segajo v Kvarner, točneje v mesto Reka. Kot pravi sama, vsako leto večkrat obišče rojstno mesto svojih staršev, tekoče pa govori tudi hrvaško.

Valerija Pavelin

Donatella Meden

Diane Leyre