Plenković: Slovenija srečna, da je Hrvaški pomagala glede schengna

Odnosi med Hrvaško in Slovenijo so danes tako dobri, da je slovenska vlada zadovoljna in srečna, da je pomagala Hrvaški glede schengna, je danes v Zagrebu dejal hrvaški premier Andrej Plenković.

Plenković je po poročanju hrvaške tiskovne agencije Hina odgovarjal na novinarska vprašanja glede izjave hrvaškega predsednika Zorana Milanovića, ki je nedavni obisk premierja v Ukrajini označil za šarlatanstvo.

Za razliko od njega mi gradimo odnose in rešujemo probleme, je odgovoril Plenković. Dodal je, da v odnosih s Slovenijo, odkar je sam premier, ni bilo povišanih tonov, čeprav so bili v preteklosti odnosi precej kaotični in zmedeni.

"Danes pa smo v položaju, ko je slovenska vlada srečna in zadovoljna, da je pomagala Hrvaški do odločitve o schengnu," je dejal in dodal, da je to slovenski notranji minister Aleš Hojs rekel hrvaškemu kolegu Davorju Božinoviću.

Milanović in Plenković se sicer pogosto zapletata v spore zaradi svojih izjav na račun drug drugega.

Notranji ministri EU so v četrtek v Bruslju namreč sklenili, da je Hrvaška pripravljena na vstop v schengen. Sprejetje sklepov o tem je nujen korak na poti do končne odločitve o novi širitvi schengenskega prostora. Kdaj bo unija sprejela končno odločitev oziroma kdaj bo Hrvaška dejansko vstopila v schengen, za zdaj ni znano.