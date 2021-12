Obeta se gradnja novega mostu čez Dragonjo

Obnovili bodo stari most in zgradili novega.

Vlada je ratificirala sporazum med Slovenijo in Hrvaško o gradnji cestnega mostu pri stalnem mejnem prehodu za mednarodni promet potnikov in blaga v cestnem prometu Dragonja (Slovenija) in Kaštel (Hrvaška). Sporazum sta 16. aprila v Bujah podpisala slovenski minister za infrastrukturo Andrej Vrtovec in hrvaški minister za morje, promet in infrastrukturo Oleg Butković.