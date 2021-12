Zaradi snega in vetra kaos na hrvaških cestah

S hrvaške obale danes poročajo o sneženju in močnem vetru, zaradi česar so zaprte številne cestne povezave z notranjostjo in na jadranski magistrali, prav tako so ustavljene številne trajektne, katamaranske in ladijske povezave, piše hrvaška tiskovna agencija Hina.

Zaradi močnega vetra so ceste ponekod zaprte za ves promet, med drugim tudi na avtocesti A1 med priključkoma Sveti Rok in Posedarje ter na jadranski magistrali med Senjem in Sv. Marijo Magdaleno. Zaprt je Paški most, za določene skupine vozil je promet začasno prepovedan tudi na Krškem mostu, poroča hrvaški avtoklub (HAK).

Zaradi zimskih razmer je prepovedan promet za tovorna vozila s priklopniki in vlačilci s polpriklopniki, za ostala vozila pa je na nekaterih cestah v Liki in Zadarski županiji obvezna zimska oprema. Za tovorna vozila s priklopniki in polpriklopniki trenutno ni proste cestne povezave med notranjostjo države in Dalmacijo.

Obvezna zimska oprema

HAK voznikom svetuje, naj ne potujejo brez ustrezne zimske opreme, saj zaradi težavnih razmer pogosteje prihaja do nesreč, ki še dodatno ovirajo promet. Zimska oprema je na nekaterih hrvaških cestah sicer obvezna od 15. novembra 2021 do 15. aprila 2022, na drugih pa le v času zimskih razmer.

Neugodne vremenske razmere so prav tako povzročile prekinitev številnih trajektnih, katamaranskih in ladijskih linij, zaradi česar so nekateri otoki začasno odrezani od celine.