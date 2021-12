Zima na Kvarnerju

Kvarner je destinacija, ki vam lahko omogoči edinstveno čarobno doživetje praznikov. Tukaj vam ne bo treba izbirati med mestnim adventom ob morju ali pravljično zimsko idilo v gorah – advent na Kvarnerju vam ponuja vse to in še veliko več.

Advent v Opatiji Foto: Vasja Pinzovski

Adventna čarovnija na Kvarnerju

Če vas najbolj privlači dopust, na katerem uživate v bogatih spa in wellness tretmajih, vendar želite hkrati doživeti tudi sprehod po praznično okrašenem mestu pod božičnimi lučkami, je Opatija popolno mesto za to. Zima je Opatijo tudi letos odela v razkošno adventno preobleko. Najbolj romantičen in najbolj svečan del leta je najboljša priložnost za spoznavanje te znane evropske destinacije v edinstvenem vzdušju. V tem času je mogoče praznično čarovnijo, ki vsako doživetje spremeni v nekaj nepozabnega, začutiti v vsakem kotičku mesta. Najlepši advent ob morju je tudi letos pravo mesto za popolno zimsko razvedrilo ter zabavo v dobri družbi in vrhunskem vzdušju ob čudoviti okrasitvi, odlični glasbi in priložnostnih specialitetah domačih proizvajalcev in gostincev.

Opatija Foto: Vasja Pinzovski

Obiščite Advent v Opatiji in si napolnite pljuča s kristalno čistim zrakom, začutite nežen okus aerosola, polnega joda in morske soli, začutite kanček lovorja in aromatičnih zelišč ter preizkusite recept za zdravje, ki ga zdravniki v tem mestu priporočajo že od konca 19. stoletja. Obiščite katerega od številnih wellness in spa centrov in se prepustite rokam profesionalcev, ki bodo poskrbeli za sprostitev vašega telesa, nato pa zakorakajte v čarobni svet adventne čarovnije in sprostite še svoj um. Prav zdravilnost tega podnebja, pomešana s prazničnim vzdušjem, bo poskrbela za skladnost vašega uma in telesa ter vam omogočila, da v pomlad zakorakate še močnejši in bogatejši za številne čudovite izkušnje.

Opatija Foto: TB Opatija

Reka je tudi letos gostiteljica čarobnega Adventa na Kvarnerju. V mestu, ki teče, to zimo teče reka dobrega razpoloženja, glasbe in gurmanskih poslastic. Tradicionalni praznični sejem na Korzu in Trgu Republike Hrvatske s kar 26 adventnimi hišicami predstavlja ponudbo priložnostnih izdelkov ter okraskov, kopico idej za najlepša božična darila ter toplih ter hladnih poslastic in prigrizkov. Mamljive vonjave adventne gastronomske zgodbe privabljajo goste na RI Gastro Adventu iz hišic, ki ponujajo domiselne različice tradicionalnih zimskih jedi in pijač ter tudi nove, nepričakovane okuse.

Foto: TB Reka

Reka Foto: TB Reka Majhni in veliki lahko oddrsajo v božično razpoloženje ob najlepših božičnih melodijah na drsališču Morska Snežinka (hrv. Morska Pahuljica), tisti najmlajši pa bodo navdušeni, ko jih boste spoznali in fotografirali z Božičkom v Božičkovi hišici (hrv. Kućica Djeda Božićnjaka). Popolno čarovnijo adventa boste lahko skupaj doživeli med vožnjo z brezplačnim vlakcem Dedka mraza po čudovito okrašenem reškem Korzu.

Z deljenjem fotografij iz adventnih foto otičkov ob uporabi ključnikov #RijekaAdvent in #visitRijeka lahko vsak obiskovalec postane ambasador dogodka Rijeka Advent in se poveže z vse številčnejšo skupnostjo ljubiteljev tega edinstvenega dogodka. Vsi gosti, ki bodo rezervirali eno ali dve nočitvi na območju mesta Reka do marca 2022, imajo prav tako možnost prejeti Winter Pass, kartico, ki obiskovalcem omogoča brezplačen vstop v muzeje in številne druge kulturne ustanove.

Reka Foto: TB Reka

Zimske radosti v planinah

Vabljiv Gorski Kotar, ogrnjen s snežno odejo, vas v adventnem času vabi na magično potovanje, na katerem boste spoznali Babico Mraz, uživali v vožnji s kočijo ob jezeru ali skozi čarobni gozd, številnih pravljičnih delavnicah za otroke, predstavah, koncertih, razstavah in številnih drugih vsebinah. Zimska idila, obdana z mogočnimi skalami in prekrita z belo odejo, je popolna kulisa za sprostitev in uživanje v čudoviti pokrajini.

Gorski Kotar Foto: TB Gorski Kotar

Vabljiv adventni program spremlja bogata gastronomska ponudba domačih gostincev in pristnih izdelkov domačih družinskih kmetijskih gospodarstev. Ne izpustite obiska Delniške adventne pravljice (hrv. Delnička adventska bajka), Adventa v Fužinah, Mrkopaljske čarovnije, Zimske pravljice v Čabru (hrv. Zimska bajka u Čabru) ali Božičnega večera v Ravni Gori (Badnjak u Ravnoj Gori). Doživite tudi edinstveno silvestrovanje 31. decembra ob poldne, organizirano v Fužinah. Neokrnjena narava, svež zrak in prijazni gostitelji so popolno okolje za sprostitev duše in telesa. Bivanju v Gorskem Kotarju na svežem planinskem zraku od nekdaj pripisujejo zdravilne in rehabilitacijske lastnosti, saj je tam v zraku visoka koncentracija kisika, v iglicah iglastih gozdov pa obilica bioaktivnih snovi. Zimske radosti na snegu imajo tako še več koristi za vaš organizem kot zabava. Poleg preživljanja časa v naravi je odličen način za sprostitev tudi obisk wellnessa in spaja. Sproščanje v hidromasažnih bazenih ali savnah, masažah ali tretmajih za obraz in telo s ciljnim delovanjem po sprehajanju v neokrnjeni naravi in uživanju v adventnih vsebinah ter zimskih radostih je odličen način za preživljanje popolnega zimskega konca tedna v Gorskem Kotarju.

Gorski Kotar Foto: TB Gorski Kotar

Novoletna čarovnija ob morju

Še eden od adventnih programov, ki jih nikakor ne smete zamuditi, je program v Crikvenici. Crikvenica je tudi letos zasijala v najlepši adventni preobleki. Dobro razpoloženje, radost božiča in vse, kar najlepši čas v letu prinese s sabo, zdaj potrebujemo bolj kot kadarkoli prej.

Prav to je bila tudi vodilna misel letošnjega Adventa v Crikvenici, ki poteka na treh lokacijah. Tudi letos bodo lahko vsi obiskovalci uživali v programu v Preradovićevi ulici, na drsališču Ledena morska pravljica (hrv. Ledena morska bajka) na Trgu Stjepana Radića ter v Božičkovem gozdu (hrv. Šuma Djeda Božićnjaka) v Adventskem parku.

Vsak petek in soboto potekajo koncerti, kjer se lahko naplešete in napolnite z energijo za konec tedna, poln dogodkov. V nedeljo vas čakajo programi za otroke, med katere spadajo tudi otroški zabavni programi, kot so Magic show Luke Bulića, gledališke predstave in projekcije risank, prilagojene vsem starostim. Predzadnji dan v mesecu, 30. decembra, bo potekal poseben program pred začetkom silvestrovanja. V svečanem vzdušju vas bodo ob kuhanem vinu zabavali Trio Marinero in Tonči Huljić ter Madre Badessa.

Advent v Crikvenici Foto: Matej Paluh

Zatem se lahko 31. decembra odpravite v bližnji Novi Vinodolski, kjer vas čaka tradicionalna Zdravica. Gre za znano silvestrovanje ob poldne. Ob zagotovljenem dobrem vzdušju je v ponudbi tudi priložnostni novoletni paket v vrednosti 30 kun, ki vključuje lovski golaž, spominček v obliki skodelice in, morda najpomembnejše, kuhano vino v neomejenih količinah. Za dobro zabavo bosta poskrbeli skupini Point in Insula.

Če se boste ob koncu adventnega potovanja želeli umakniti od obale, ne skrbite, saj imamo rešitev tudi za vas. Če zimskih praznikov še nikoli niste preživeli na otoku, te priložnosti ne smete zamuditi. Letos je Najlepši otoški advent ogrel srca prebivalcev in obiskovalcev otoka Rab! Doživite posebno otoško zgodbo najbolj gozdnega in najbolj zelenega otoka Kvarnerja in tudi Hrvaške ter uživajte v čudoviti božični čarovniji v zgodovinskem jedru Raba in njegovi neposredni okolici, ki vključuje posebno igro luči in lučk ter prijetnega prazničnega razpoloženja. Na Rabu vas čaka bogat kulturni program z gledališkimi predstavami in koncerti različnih izvajalcev.

Rab Foto: Petar Lupić

Na otoku Krku v Malinski poteka pravo praznično doživetje ob bogati gastronomski ponudbi in priložnostnem glasbenem programu. Najustvarjalnejše čakajo razne delavnice, fototočka za ustvarjanje prazničnih spominov in še veliko drugih presenečenj. V mestu Krk se pred Velikim parkom med 27. novembrom in 24. decembrom odvija prava adventna zgodba, katere fabulo tvorijo različne vsebine in ponudbe adventnih specialitet. Premierna izdaja tega dogodka je neizbežen izlet v morsko božično vzdušje, ki bo adventni čas v Krku zagotovo naredilo še lepši, bolj pisan in topel. Ne zamudite niti čudovite svetlobne instalacije, ki mestu vsako leto podari pravo, s številnimi lučkami prepleteno praznično preobleko.

S svečanim prižigom prve sveče na adventnem venčku v nedeljo, 28. novembra, se je začel Advent v Baški, kraju z edinstvenim božičnim vzdušjem, ki je bil letos še nadgrajen z do zdaj najbolj razkošno okrasitvijo Baške in atraktivnim programom!

Čarovnija Adventa v Baški traja ves december, zato bodo lahko obiskovalci, od tistih najmlajših pa do najstarejših, doživeli pravi duh božiča prek glasbenega, športnega in zabavnega programa, otroških delavnic, čudovitih fototočk in še veliko drugega.

Baška Foto: Srđan Hulak

Pravo adventno vzdušje je ustvarilo odprtje adventne hišice na Paladi, ki bo odprta ob koncih tedna, od petka do nedelje, vse do 31. decembra. Gre za mesto priložnostnega adventnega druženja ob jutranjem programu animacije in zabave za otroke ter koncertih v popoldanskih in večernih urah s priložnostno gastronomsko ponudbo zimskih specialitet.

Baška Foto: Srđan Hulak

Božično jutro preživite v družbi svojih najdražjih na Pladi ob deljenju malice, prazničnem vzdušju in glasbi ter dobrih božičnih željah!

Po božiču v krogu najdražjih se na praznik štefanovo znova zberemo ob druženju pri adventni hišici na adventnem DJ Sessionu in božičnem koncertu v cerkvi sv. Trojice v Baški.