Na Hrvaškem zaradi izseljevanja in nizke rodnosti zapirajo šole

Na Hrvaškem so pred začetkom novega šolskega leta zaprli osem osnovnih šol, v 117 osnovnih šolah pa v prvi razred niso vpisali nobenega učenca, kažejo podatki hrvaškega ministrstva za znanost, izobraževanje in šport. Gre za posledice množičnega izseljevanja in rojstva vse manj otrok, poroča novičarski portal Index.hr.