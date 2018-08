Hrvaški policisti naj bi pred ženo in otrokom hudo pretepli moškega

V kliničnem centru na Reki je na zdravljenju huje poškodovani 35-letnik, ki naj bi ga v soboto vpričo žene in štiriletnega otroka pretepli hrvaški policisti. Policisti in moški naj bi se v kraju Klana blizu mejnega prehoda Jelšane na meji s Slovenijo sprli zaradi parkiranja.

Moški leži na nevrokirurškem oddelku reške bolnišnice. Ima zlomljen nos in ne čuti spodnjega dela telesa, danes poroča reški časnik Novi list na svoji spletni strani.

Po pisanju časnika je bil sin pretepenega moškega po napadu policistov v šoku in je jokal več ur. Družina dogodka ni hotela komentirati, so pa povedali, da so že navezali stik z odvetniki.

Na primorsko-goranski policijski upravi so potrdili, da so policisti uporabili silo, ker je 35-letnik "kalil javni red in mir ter se dejavno fizično zoperstavil policistom". Kot so dodali, so sprožili postopek ugotavljanja upravičenosti uporabe policijskih prisilnih sredstev.

Reški časnik se sklicuje na izjave prič ter piše, da je moški v Klano z družino prišel na koncert glasbene skupine Crvena jabuka ob občinskem prazniku, potem ko so bili na pohodu na tamkajšnji gori Obruč. Spopad s policijo naj bi se zgodil, ker je moški vozilo domnevno nepravilno parkiral pri gasilskem domu v Klani.